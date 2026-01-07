Brigitte Bardot était malade : un cancer révélé, avec des "moments de souffrance physique"

Brigitte Bardot est morte le 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans. Les causes du décès ont été révélées, l'actrice a combattu un cancer.

Brigitte Bardot a droit à un ultime hommage rendu à Saint-Tropez ce mercredi 7 décembre. L'actrice française, icône des années 1950 à 1970 grâce à ses rôles dans Et Dieu... créa la femme, Le Mépris ou La Vérité, nous a quittés le 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans, à son domicile de La Madrague.

Au micro de Paris-Match à la veille de ses obsèques, son mari Bernard d'Ormal a révélé que Brigitte Bardot est décédée d'un cancer, sans en préciser le type. Il raconte qu'elle "avait très bien résisté aux deux opérations subies pour soigner la maladie qui l'a emportée. Mais elle voulait toujours absolument rentrer à La Madrague. Et là, c'était plus compliqué, notamment à cause de douleurs dorsales qui ne passaient pas, l'épuisaient". "Ça lui a échappé deux ou trois fois ces derniers mois, dans des moments de souffrance physique, elle le disait: 'J'en ai marre, je veux partir…", ajoute l'ancien industriel et ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen.

Bruno Jacquelin, directeur presse et relations publiques de la fondation de Brigitte Bardot, est revenu sur BFM TV sur les derniers instants partagés par Brigitte Bardot et son mari, Bernard d'Ormale, avant sa mort : "Son mari l'a accompagnée jusqu'au bout, il était à ses côtés lorsqu'elle s'est éteinte. C'était à 5h50 [le 28 décembre]. Il l'entendait respirer normalement et puis à 5h55, elle lui a dit tout doucement son petit mot d'amour qui est 'Pioupiou'. Et c'était fini."

Des hospitalisations avant son décès

Brigitte Bardot avait connu plusieurs soucis de santé dans les semaines qui ont précédé son décès. "Elle avait échappé à des opérations très lourdes", expliquait Wendy Bouchard sur BFM TV dans des propos rapportés par Gala. En octobre dernier, la Fondation de l'actrice dédiée à la cause animale avait révélé que la nonagénaire avait été hospitalisée à plusieurs reprises à Toulon, dans le Var.

Nice-Matin évoquait de son côté une "intervention chirurgicale dans le cadre d'une maladie grave". Son mari Bernard d'Ormale n'avait rien révélé à ce moment-là, ayant simplement fait savoir auprès de Paris-Match qu'elle se reposait "beaucoup et repren[ait] des forces."

L'actrice, elle, se voulait rassurante : dans un communiqué de presse de sa fondation, envoyé le 30 novembre, elle demandait que son intimité soit respecté pendant sa convalescence et "invit[ait] tout le monde à se calmer". Elle tenait également "à rassurer celles et ceux qui s'inquiètent sincèrement pour elle. Elle leur adresse ce message : "Je vous embrasse tous !"

Elle avait déjà fait face au cancer dans les années 1980

Par le passé, Brigitte Bardot avait déjà fait face à la maladie qui l'a emportée. A l'âge de 49 ans en 1984, elle avait combattu un cancer du sein, duquel elle s'était remise. "Ça a été très difficile ", se souvenait-elle auprès de Paris Match en 2018, disant que cette maladie l'avait "obligée à [se] trouver face à [elle]-même". Elle avait alors refusé de faire de la chimiothérapie pour ne pas perdre ses cheveux et avait choisi de faire uniquement de la radiothérapie.