Adèle Exarchopoulos : François Civil aperçu au procès de Doums aux côtés de l'actrice

L'actrice, qui demande un procès en huis clos, avait porté plainte en 2024 contre le rappeur Doums pour des "faits de violences par conjoint ou ex-conjoint". François Civil a été repéré par les photographes avant l'audience.

Le procès du rappeur Doums, accusé de violences conjugales sur son ancienne compagne, l'actrice Adèle Exarchopoulos, s'est ouvert ce lundi 29 juin dans l'après-midi au tribunal des Batignolles à Paris. Dans le détail, Doums est poursuivi pour des "violences habituelles commises par conjoint ou ex-conjoint" commises entre 2017 et 2025 et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours.

Dans ce cadre, une enquête pour "violences habituelles sur conjoint et non respect d'une obligation imposée par un juge" a été ouverte. Doums avait été interpellé et placé en garde à vue en janvier dernier à la suite d'une plainte déposée par la comédienne en octobre 2024.

Adèle Exarchopoulos est apparue au tribunal en compagnie de l'acteur François Civil, son compagnon depuis le tournage de L'amour ouf. L'acteur était caché derrière des lunettes de soleil et une casquette mais repéré par les photographes présents sur les lieux avant l'ouverture de l'audience.

Demande de huis clos et de renvoi

Au micro de franceinfo, avant le procès, l'avocate d'Adèle Exarchopoulos, Me Marie Grimaud, a fait savoir que sa cliente a prévu de demander le huis clos "pour préserver leur fils", né en 2017. En revanche, l'actrice "n'exclut pas de prendre la parole à l'issue de l'audience", ajoute-t-elle. Si le juge accepte sa demande, le procès sera interdit à la fois au public, mais aussi aux journalistes. Seules les parties intéressées et leurs avocats seront admis à assister aux débats.

De son côté, l'avocate de la défense, Me Marion Coiffier, a indiqué qu'une demande de renvoi serait formulée ce lundi après-midi "pour des raisons médicales indépendantes du mis en cause", précise le média. En revanche, la partie civile, représentée par Me Marie Grimaud, "s'y oppose fermement". Si le renvoi est accordé par le juge, une nouvelle date d'audience serait fixée.

Déjà une condamnation

Il ne s'agirait pas de la première plainte qu'Adèle Exarchopoulos dépose contre Doums. Deux ans après leur séparation, en mars 2019, l'actrice avait déjà dénoncé auprès des forces de l'ordre une agression commise sur la voie publique et pour laquelle le rappeur Doums avait finalement été condamné en juillet 2020. Ces dernières années, l'actrice a également déposé d'autres plaintes, affirmant être victime de harcèlement, recevoir des messages d'injures et autres appels téléphoniques malveillants de sa part. Des accusations prises très au sérieux, la justice ayant prononcé en 2024 une ordonnance de protection.

Le rappeur Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, est un rappeur franco-malien. L'artiste, âgé de 33 ans, a eu un enfant, né en 2017, avec Adèle Exarchopoulos. Doums s'est notamment fait connaître avec le collectif L'Entourage, où il évoluait aux côtés de Nekfeu notamment. Il a aussi été membre de 2Fings, un groupe en duo avec le rappeur Népal. Doums a également été condamné à huit mois de prison avec sursis en février dernier pour des faits de violences conjugales dénoncées par sa compagne actuelle.

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