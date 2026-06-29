Adèle Exarchopoulos : François Civil aperçu au procès de Doums aux côtés de l'actrice
L'actrice, qui demande un procès en huis clos, avait porté plainte en 2024 contre le rappeur Doums pour des "faits de violences par conjoint ou ex-conjoint". François Civil a été repéré par les photographes avant l'audience.
Le procès du rappeur Doums, accusé de violences conjugales sur son ancienne compagne, l'actrice Adèle Exarchopoulos, s'est ouvert ce lundi 29 juin dans l'après-midi au tribunal des Batignolles à Paris. Dans le détail, Doums est poursuivi pour des "violences habituelles commises par conjoint ou ex-conjoint" commises entre 2017 et 2025 et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours.
Dans ce cadre, une enquête pour "violences habituelles sur conjoint et non respect d'une obligation imposée par un juge" a été ouverte. Doums avait été interpellé et placé en garde à vue en janvier dernier à la suite d'une plainte déposée par la comédienne en octobre 2024.
Adèle Exarchopoulos est apparue au tribunal en compagnie de l'acteur François Civil, son compagnon depuis le tournage de L'amour ouf. L'acteur était caché derrière des lunettes de soleil et une casquette mais repéré par les photographes présents sur les lieux avant l'ouverture de l'audience.
Demande de huis clos et de renvoi
Au micro de franceinfo, avant le procès, l'avocate d'Adèle Exarchopoulos, Me Marie Grimaud, a fait savoir que sa cliente a prévu de demander le huis clos "pour préserver leur fils", né en 2017. En revanche, l'actrice "n'exclut pas de prendre la parole à l'issue de l'audience", ajoute-t-elle. Si le juge accepte sa demande, le procès sera interdit à la fois au public, mais aussi aux journalistes. Seules les parties intéressées et leurs avocats seront admis à assister aux débats.
De son côté, l'avocate de la défense, Me Marion Coiffier, a indiqué qu'une demande de renvoi serait formulée ce lundi après-midi "pour des raisons médicales indépendantes du mis en cause", précise le média. En revanche, la partie civile, représentée par Me Marie Grimaud, "s'y oppose fermement". Si le renvoi est accordé par le juge, une nouvelle date d'audience serait fixée.
Déjà une condamnation
Il ne s'agirait pas de la première plainte qu'Adèle Exarchopoulos dépose contre Doums. Deux ans après leur séparation, en mars 2019, l'actrice avait déjà dénoncé auprès des forces de l'ordre une agression commise sur la voie publique et pour laquelle le rappeur Doums avait finalement été condamné en juillet 2020. Ces dernières années, l'actrice a également déposé d'autres plaintes, affirmant être victime de harcèlement, recevoir des messages d'injures et autres appels téléphoniques malveillants de sa part. Des accusations prises très au sérieux, la justice ayant prononcé en 2024 une ordonnance de protection.
Le rappeur Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, est un rappeur franco-malien. L'artiste, âgé de 33 ans, a eu un enfant, né en 2017, avec Adèle Exarchopoulos. Doums s'est notamment fait connaître avec le collectif L'Entourage, où il évoluait aux côtés de Nekfeu notamment. Il a aussi été membre de 2Fings, un groupe en duo avec le rappeur Népal. Doums a également été condamné à huit mois de prison avec sursis en février dernier pour des faits de violences conjugales dénoncées par sa compagne actuelle.
16:24 - Adèle Exarchopoulos ne veut pas la médiatisation de l'affaire
En raison du statut d'actrice très populaire et césarisée d'Adèle Exarchopoulos, l'affaire a été rapidement médiatisée. La comédienne elle-même veut éviter la médiatisation de l'affaire, comme deux sources proches du dossier l'avaient fait savoir à l'AFP au moment de la publication de la garde à vue du rappeur : "Il est rappelé que la victime ne souhaitait pas la médiatisation de cette affaire, il est indélicat de publier tout autre détail relatif à sa vie privée qu'elle ne souhaiterait pas évoquer elle-même", a aussi fait valoir le ministère public samedi. Avant l'audience de ce lundi, l'avocate d'Adèle Exarchopoulos a fait savoir qu'elle allait demandé le huis clos.
15:25 - Doums était placé sous contrôle judiciaire
Dans l'attente du procès ce lundi 29 juin, Doums était placé "sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la victime et interdiction de paraître autour de son domicile, obligations de soins, interdiction de porter une arme, obligation de pointer régulièrement au commissariat", précisait le parquet, relayé par l'AFP.
14:21 - Ce qu'Adèle Exarchopoulos reproche à son ex Doums
Deux ans après la rupture entre Adèle Exarchopoulos et Doums, l'actrice s'est rendu au commissariat pour dénoncer des violences sur la voie publique. Le rappeur avait alors été condamné en juillet 2020. Les années qui ont suivi ont vu de nouvelles plaintes déposées pour des faits de "violences par conjoint ou ex-conjoint", harcèlement, appels malveillants et injures, liste Elle. Une ordonnance de protection aurait même été prononcée en 2024 pour assurer la sécurité d’Adèle Exarchopoulos.
13:20 - L'audience doit bientôt commencer
L'audience du rappeur Doums, accusé de violences conjugales par son ex-compagne Adèle Exarchopoulos, doit bientôt commencer au tribunal correctionnel de Paris. Elle est fixée à 13h30, mais pourrait être renvoyée. L'avocate de la défense a annoncé son intention de formuler cette demande au micro de franceinfo. L'avocate des parties civiles, elle, a annoncé s'y opposer fermement. L'audience pourrait également se dérouler à huis clos, sur demande de l'actrice.
11:53 - Que signifie le huis clos, que demandera Adèle Exarchopoulos ?
L'avocate d'Adèle Exarchopoulos, Me Marie Grimaud, a fait savoir en interview à franceinfo que sa cliente entendait demander le huis clos pour préserver le fils qu'elle a eu avec Doums, né en 2017. Si le juge accepte sa demande, le procès sera interdit à la fois au public, mais aussi aux journalistes. Seules les parties intéressées et leurs avocats sont seuls admis à assister aux débats.
11:36 - Adèle Exarchopoulos demandera le huis clos
Au micro de franceinfo, l'avocate d'Adèle Exarchopoulos, Me Marie Grimaud, a fait savoir que sa cliente a prévu de demander le huis clos "pour préserver leur fils", né en 2017. En revanche, l'actrice "n'exclut pas de prendre la parole à l'issue de l'audience", ajoute-t-elle.
11:15 - Une audience reportée ?
Auprès de franceinfo, l'avocate de la défense, Me Marion Coiffier, a indiqué qu'une demande de renvoi serait formulée "pour des raisons médicales indépendantes du mis en cause", précise le média. En revanche, la partie civile, représentée par Me Marie Grimaud, "s'y oppose fermement". Mais si le renvoi est accordé par le juge, une nouvelle date d'audience serait fixée.