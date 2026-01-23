Adèle Exarchopoulos : pourquoi le rappeur Doums a été placé en garde à vue

Depuis jeudi, le rappeur Doums est en garde à vue. Cela fait suite à une plainte déposée par Adèle Exarchopoulos en octobre 2024.

Doums à nouveau face aux policiers. Il y a tout juste une dizaine de jours, le 11 janvier dernier, le rappeur avait été interpellé et placé en garde à vue après une plainte de son actuelle compagne et mère de deux de ses enfants pour violences conjugales. Depuis ce jeudi 22 janvier 2026, Doums est à nouveau entendu dans une affaire de violences, révèle Le Parisien. Cette fois-ci, la plaignante n'est autre que la célèbre actrice Adèle Exarchopoulos, avec laquelle il a été en couple entre 2016 et 2017.

Selon les informations du Parisien, la garde à vue se déroulerait dans un commissariat parisien. "À la suite d'une plainte déposée en octobre 2024 et dénonçant des faits de violences par conjoint ou ex-conjoint entre 2017 et 2024, une enquête a été diligentée par la préfecture de police sous la direction du parquet de Paris", fait de son côté savoir le parquet.

Adèle Exarchopoulos entendue fin 2025

Pour le moment, le parquet fait savoir qu'il ne compte pas donner davantage de détails sur cette affaire tant que la décision d'orientation ne sera pas actée. Celle-ci devrait l'être à l'issue de la garde à vue. Le Parisien précise que l'actrice de La Vie d'Adèle et L'Amour ouf a déjà été entendue dans cette affaire à l'automne 2025.

On ne connaît pour l'heure pas les faits exacts que lui reproche Adèle Exarchopoulos. Néanmoins, ce ne serait pas la première plainte que la mère de son fils né en avril 2017 dépose contre lui. Deux ans après leur séparation, en mars 2019, l'actrice avait déjà dénoncé auprès des forces de l'ordre une agression commise sur la voie publique et pour laquelle le rappeur Doums avait finalement été condamné en juillet 2020. Ces dernières années, l'actrice a également déposé d'autres plaintes, affirmant être victime de harcèlement, recevoir des messages d'injures et autres appels téléphoniques malveillants de sa part. Des accusations prises très au sérieux, la justice ayant prononcé en 2024 une ordonnance de protection.