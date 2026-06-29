Adèle Exarchopoulos : son ex, le rappeur Doums, jugé pour violences conjugales sur l'actrice

L'actrice avait porté plainte en 2024 contre le rappeur Doums pour des "faits de violences par conjoint ou ex-conjoint". Il est jugé à partir de ce lundi 29 juin.

Le procès du rappeur Doums, accusé de violences conjugales sur son ancienne compagne, l'actrice Adèle Exarchopoulos, s'ouvre ce lundi 29 juin dans l'après-midi au tribunal des Batignolles à Paris. Il avait été interpellé et placé en garde à vue en janvier dernier à la suite d'une plainte déposée par la comédienne de L'amour ouf en octobre 2024, qui avait été en couple avec le rappeur entre 2016 et 2017.

Cette dernière a dénoncé des faits de violences par conjoint ou ex-conjoint qui seraient survenus entre 2017 et 2024. Dans ce cadre, une enquête pour "violences habituelles sur conjoint et non respect d'une obligation imposée par un juge" a été ouverte.

Il ne s'agirait pas de la première plainte qu'Adèle Exarchopoulos dépose contre Doums. Deux ans après leur séparation, en mars 2019, l'actrice avait déjà dénoncé auprès des forces de l'ordre une agression commise sur la voie publique et pour laquelle le rappeur Doums avait finalement été condamné en juillet 2020. Ces dernières années, l'actrice a également déposé d'autres plaintes, affirmant être victime de harcèlement, recevoir des messages d'injures et autres appels téléphoniques malveillants de sa part. Des accusations prises très au sérieux, la justice ayant prononcé en 2024 une ordonnance de protection.

Déjà une condamnation

Le rappeur Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, est un rappeur franco-malien. L'artiste, âgé de 33 ans, a eu un enfant, né en 2017, avec Adèle Exarchopoulos. Doums s'est notamment fait connaître avec le collectif L'Entourage, où il évoluait aux côtés de Nekfeu notamment. Il a aussi été membre de 2Fings, un groupe en duo avec le rappeur Népal. Doums a également été condamné à huit mois de prison avec sursis en février dernier pour des faits de violences conjugales dénoncées par sa compagne actuelle.

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