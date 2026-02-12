James Van Der Beek (Dawson) : "en pleurs et terrifié" par le cancer, comment il vivait la maladie ces dernières années

James Van Der Beek, connu pour son rôle dans la série Dawson, a vécu ces trois dernières années avec le cancer, jusqu'à ce que la maladie l'emporte à l'âge de 48 ans.

James Van Der Beek est mort ce mercredi 11 février 2026, à l'âge de 48 ans. Pour toute une génération, des Etats-Unis à la France, il était Dawson Leery, éternel adolescent torturé de la série Dawson's Creek. Mais ces dernières années, James Van Der Beek vivait une autre vie, avec une maladie très agressive, un cancer colorectal diagnostiqué en 2023 au stade 3 et rendu public l'année suivante. James Van Der Beek avait alors révélé être gravement malade sur les réseaux sociaux puis dans un magazine, sous la contrainte, alors qu'un tabloïd people s'apprêtait à publier la triste nouvelle.

James Van Der Beek n'a depuis cessé d'évoquer son combat et d'alerter l'opinion sur la maladie et le dépistage. Dès l'annonce ou presque, il va participer à l'émission The Real Full Monty, programme américain inspiré du film culte britannique The Full Monty, dans lequel devaient se déshabiller des célébrités pour sensibiliser le public au cancer. La star de Dawson avait aussi dû décommander une réunion des anciens de la série, organisée au profit d'une association caritative.

Fin 2024, une interview poignante à Good Morning America va marquer les esprits. James Van Der Beek témoignait alors de son choc lors du diagnostic de cancer. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. Je mangeais ce que je pensais être sain et j'avais tout un programme [...] pour les semaines et les mois à venir", avait-il déclaré, avant d'enchaîner sur ce "cauchemar" qui venait tout bouleverser.

Le jour où James Van Der Beek a craqué à la télévision

James Van Der Beek racontait à quel point il avait été "choqué" par le diagnostic du cancer colorectal, alors qu'il pensait être en parfaite santé. Alerté par des selles irrégulières, il disait avoir d'abord soupçonné une simple surconsommation de café, avant une coloscopie qui s'est révélée implacable. L'ancien héros de Dawson disait déjà passer "90% du temps" à se concentrer sur les changements qu'il pouvait apporter à sa vie et à celle des autres à cause de la maladie et auxquels il n'aurait jamais pensé auparavant. Les 10% restants, il admettait être "en pleurs et terrifié".

"Physiquement, je vais très bien. Je me sens vraiment bien émotionnellement. Vous savez, c'est déjà beaucoup", rassurait-il tout de même à l'époque. James Van Der Beek en profitait pour rendre hommage à sa femme Kimberly et leurs enfants Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn et Jeremiah, qui vivaient différemment le cancer de leur père. "Certains d'entre eux sont très ouverts sur leurs peurs et en parlent et d'autres les manifestent de différentes manières, ou deviennent très silencieux", avait-il détaillé à propos de ses enfants, avant de craquer et de verser quelques larmes.

James Van Der Beek tentait aussi de faire preuve d'humour en parlant de la manière dont ses fils et filles vivaient sa maladie : "Si je pouvais les convaincre d'arrêter de parler de 'cancer des fesses', je serais ravi. Mon fils de six ans me demande presque tous les deux jours : " Papa, comment va ton cancer des fesses ?" Une note de légèreté qui reflète aussi la difficulté de parler du cancer colorectal, trop souvent tourné en dérision.

James van der Beek : un combat médiatique contre le cancer jusqu'à la fin

James Van Der Beek avait plus tard admis auprès du média "Today", en juillet 2025, que combattre le cancer était "un travail à plein temps". Un an après avoir annoncé sa maladie, en novembre dernier, il expliquait vouloir mettre aux enchères divers objets et souvenirs de ses tournages afin de pouvoir financer son traitement, notamment une édition limitée de maillots dédicacés, inspirés de son rôle de footballeur américain dans American Boys (1998). On pouvait le voir alors dans une nouvelle vidéo, vêtu d'un de ses maillots et manipulant un ballon avec énergie.

Dans une dernière vidéo publiée sur les réseaux sociaux en janvier 2026, James Van Der Beek s'amusait des traditionnelles bonnes résolutions prises en début d'année et donnait encore rendez-vous à ses fans aux beaux jours. Il disait vouloir profiter de l'hiver pour se ressourcer, se reposer, et reporter ses bonnes résolutions au printemps. "Le moment idéal pour célébrer un nouveau départ, une nouvelle version de soi-même et une nouvelle résolution, c’est au printemps, à l’équinoxe de printemps, lorsque les fleurs éclosent, que les températures remontent et que les oiseaux reviennent", martelait l'acteur, visiblement amaigri. "C’est ainsi que fonctionne la nature. Pourquoi luttons-nous contre elle ?", s'interrogeait-il en demandant : "Qui m'accompagne ?"

James van der Beek : Dawson mais pas seulement

Né le 8 mars 1977 dans le Connecticut, James Van der Beek a débuté sa carrière en tant que lycéen dans le “Off-Broadway”. C’est son rôle dans Dawson's Creek, en 1997, qui le fait exploser auprès du grand public. Encore aujourd’hui, la série est citée comme un coming of age très apprécié de la génération des spectateurs des années 1990, et le meme de l’acteur, interprétant l'adolescent Dawson Leery pleurant à chaudes larmes après sa rupture avec Joey Potter (jouée par Katie Holmes), est devenu iconique.

Mais la carrière de James Van der Beek ne se limitait pas à Dawson. On a également pu le voir dans le drame sportif Varsity Blues, mais aussi dans plusieurs séries en tant que guest star, comme Criminal Minds, How I Met Your Mother, ou encore Les Frères Scott. Il a ensuite fait des apparitions dans les séries Mercy, Don’t Trust the B—- in Apt. 23 et la sitcom Friends with Better Lives. Dernièrement, on a pu le voir dans Pose et entendre sa voix dans la série animée Vampirina en version anglaise. On l’a également aperçu dans la 28e saison de Danse avec les stars (US) et en 2025 dans la version américaine de Mask Singer.

Côté vie privée, James Van der Beek a divorcé de l’actrice Heather McComb en 2010. Il s’était remarié avec Kimberly Brook. Il laisse derrière lui six enfants.