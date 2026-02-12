James Van Der Beek (Dawson) : "en pleurs et terrifié" par le cancer, comment il vivait la maladie ces dernières années
James Van Der Beek, connu pour son rôle dans la série Dawson, a vécu ces trois dernières années avec le cancer, jusqu'à ce que la maladie l'emporte à l'âge de 48 ans.
James Van Der Beek est mort ce mercredi 11 février 2026, à l'âge de 48 ans. Pour toute une génération, des Etats-Unis à la France, il était Dawson Leery, éternel adolescent torturé de la série Dawson's Creek. Mais ces dernières années, James Van Der Beek vivait une autre vie, avec une maladie très agressive, un cancer colorectal diagnostiqué en 2023 au stade 3 et rendu public l'année suivante. James Van Der Beek avait alors révélé être gravement malade sur les réseaux sociaux puis dans un magazine, sous la contrainte, alors qu'un tabloïd people s'apprêtait à publier la triste nouvelle.
James Van Der Beek n'a depuis cessé d'évoquer son combat et d'alerter l'opinion sur la maladie et le dépistage. Dès l'annonce ou presque, il va participer à l'émission The Real Full Monty, programme américain inspiré du film culte britannique The Full Monty, dans lequel devaient se déshabiller des célébrités pour sensibiliser le public au cancer. La star de Dawson avait aussi dû décommander une réunion des anciens de la série, organisée au profit d'une association caritative.
Fin 2024, une interview poignante à Good Morning America va marquer les esprits. James Van Der Beek témoignait alors de son choc lors du diagnostic de cancer. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. Je mangeais ce que je pensais être sain et j'avais tout un programme [...] pour les semaines et les mois à venir", avait-il déclaré, avant d'enchaîner sur ce "cauchemar" qui venait tout bouleverser.
Le jour où James Van Der Beek a craqué à la télévision
James Van Der Beek racontait à quel point il avait été "choqué" par le diagnostic du cancer colorectal, alors qu'il pensait être en parfaite santé. Alerté par des selles irrégulières, il disait avoir d'abord soupçonné une simple surconsommation de café, avant une coloscopie qui s'est révélée implacable. L'ancien héros de Dawson disait déjà passer "90% du temps" à se concentrer sur les changements qu'il pouvait apporter à sa vie et à celle des autres à cause de la maladie et auxquels il n'aurait jamais pensé auparavant. Les 10% restants, il admettait être "en pleurs et terrifié".
"Physiquement, je vais très bien. Je me sens vraiment bien émotionnellement. Vous savez, c'est déjà beaucoup", rassurait-il tout de même à l'époque. James Van Der Beek en profitait pour rendre hommage à sa femme Kimberly et leurs enfants Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn et Jeremiah, qui vivaient différemment le cancer de leur père. "Certains d'entre eux sont très ouverts sur leurs peurs et en parlent et d'autres les manifestent de différentes manières, ou deviennent très silencieux", avait-il détaillé à propos de ses enfants, avant de craquer et de verser quelques larmes.
James Van Der Beek tentait aussi de faire preuve d'humour en parlant de la manière dont ses fils et filles vivaient sa maladie : "Si je pouvais les convaincre d'arrêter de parler de 'cancer des fesses', je serais ravi. Mon fils de six ans me demande presque tous les deux jours : " Papa, comment va ton cancer des fesses ?" Une note de légèreté qui reflète aussi la difficulté de parler du cancer colorectal, trop souvent tourné en dérision.
James van der Beek : un combat médiatique contre le cancer jusqu'à la fin
James Van Der Beek avait plus tard admis auprès du média "Today", en juillet 2025, que combattre le cancer était "un travail à plein temps". Un an après avoir annoncé sa maladie, en novembre dernier, il expliquait vouloir mettre aux enchères divers objets et souvenirs de ses tournages afin de pouvoir financer son traitement, notamment une édition limitée de maillots dédicacés, inspirés de son rôle de footballeur américain dans American Boys (1998). On pouvait le voir alors dans une nouvelle vidéo, vêtu d'un de ses maillots et manipulant un ballon avec énergie.
Dans une dernière vidéo publiée sur les réseaux sociaux en janvier 2026, James Van Der Beek s'amusait des traditionnelles bonnes résolutions prises en début d'année et donnait encore rendez-vous à ses fans aux beaux jours. Il disait vouloir profiter de l'hiver pour se ressourcer, se reposer, et reporter ses bonnes résolutions au printemps. "Le moment idéal pour célébrer un nouveau départ, une nouvelle version de soi-même et une nouvelle résolution, c’est au printemps, à l’équinoxe de printemps, lorsque les fleurs éclosent, que les températures remontent et que les oiseaux reviennent", martelait l'acteur, visiblement amaigri. "C’est ainsi que fonctionne la nature. Pourquoi luttons-nous contre elle ?", s'interrogeait-il en demandant : "Qui m'accompagne ?"
James van der Beek : Dawson mais pas seulement
Né le 8 mars 1977 dans le Connecticut, James Van der Beek a débuté sa carrière en tant que lycéen dans le “Off-Broadway”. C’est son rôle dans Dawson's Creek, en 1997, qui le fait exploser auprès du grand public. Encore aujourd’hui, la série est citée comme un coming of age très apprécié de la génération des spectateurs des années 1990, et le meme de l’acteur, interprétant l'adolescent Dawson Leery pleurant à chaudes larmes après sa rupture avec Joey Potter (jouée par Katie Holmes), est devenu iconique.
Mais la carrière de James Van der Beek ne se limitait pas à Dawson. On a également pu le voir dans le drame sportif Varsity Blues, mais aussi dans plusieurs séries en tant que guest star, comme Criminal Minds, How I Met Your Mother, ou encore Les Frères Scott. Il a ensuite fait des apparitions dans les séries Mercy, Don’t Trust the B—- in Apt. 23 et la sitcom Friends with Better Lives. Dernièrement, on a pu le voir dans Pose et entendre sa voix dans la série animée Vampirina en version anglaise. On l’a également aperçu dans la 28e saison de Danse avec les stars (US) et en 2025 dans la version américaine de Mask Singer.
Côté vie privée, James Van der Beek a divorcé de l’actrice Heather McComb en 2010. Il s’était remarié avec Kimberly Brook. Il laisse derrière lui six enfants.
08:00 - La série Dawson a rendu hommage à James Van Der Beek
Suite à l'annonce du décès de l'acteur ce mercredi, les comptes officiels de Dawson's Creek ont rendu hommage à James Van Der Beek sur les réseaux sociaux, dans des publications conjointes avec la société de production de la série, Sony Pictures. "Nous sommes profondément attristés par le décès de James Van Der Beek. Son interprétation emblématique de Dawson Leery a marqué toute une génération de téléspectateurs et continue de toucher le public aujourd'hui. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches", pouvait-on lire sous une photo du jeune acteur souriant à l'époque de son rôle de Dawson.
07:44 - James Van Der Beek : "Je mangeais ce que je pensais être sain"
James Van Der Beek avait marqué les esprits fin 2024, dans une interview poignante à l'émission Good Morning America pour donner plus de nouvelles sur sa santé. Sa première interview télévisée après avoir révélé le terrible diagnostic. "Physiquement, je vais très bien. Je me sens vraiment bien émotionnellement. Vous savez, c'est déjà beaucoup", rassurait-il à l'époque. James Van Der Beek racontait à quel point il avait été "choqué" par le diagnostic, celui d'un cancer colorectal, alors qu'il pensait être en parfaite santé. Alerté par des selles irrégulières, il disait avoir d'abord soupçonné une simple surconsommation de café, avant une coloscopie qui s'est révélée implacable. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. Je mangeais ce que je pensais être sain et j'avais tout un programme [...] pour les semaines et les mois à venir", avait-il déclaré, avant d'enchaîner sur ce "cauchemar" qui venait tout bouleverser.
07:29 - James Van Der Beek en état de choc le jour où il a découvert qu'il était atteint d'un cancer
Après avoir fait des analyses, inquiété par plusieurs symptômes, James Van Der Beek a appris qu'il était atteint d'un cancer. À People, il confiait : "Le gastro-entérologue m'a annoncé, avec beaucoup de tact, que c'était un cancer. J'étais en état de choc." Et de remarquer : "Le plus difficile, c'est qu'il y a tellement d'inconnues avec le cancer. On se demande : 'Comment puis-je guérir ? Est-ce que ce traitement fonctionne ? Est-ce que la maladie va revenir ?'"
07:14 - Quand James Van Der Beek évoquait les premiers symptômes de sa maladie
Avant que ne tombe le diagnostic, James Van Der Beek avait confié à People avoir relevé plusieurs symptômes qui l'avaient amené à consulter. Parmi eux : des changements dans ses selles repérés dès l'été 2023. Constatant des variations, il avait dans un premier temps cru à un possible lien avec sa consommation de café, mais : "Quand j'ai arrêté d'en boire et que cela ne s'est pas amélioré, je me suis dit : 'Bon, je ferais mieux de faire vérifier ça'", avait-il confié.
07:03 - Le cancer colorectal, pas forcément lié à l'âge ou un mode de vie malsain et sédentaire
"J'ai toujours associé le cancer à l'âge et à un mode de vie malsain et sédentaire", expliquait James Van Der Beek à People, il y a quelques mois, révélant avoir longtemps pensé être épargné par ce genre de maladie. "J'étais en excellente forme cardiovasculaire. J'essayais de manger sainement, du moins autant que je me souvienne", ajoutait celui qui aura finalement succombé rapidement au cancer.
06:56 - 140 000 cas de cancer colorectal diagnostiqués chaque année aux Etats-Unis
Le cancer colorectal commence dans le côlon ou le rectum, qui font tous deux partie du gros intestin. En 2023, on a diagnostiqué plus de 47 000 nouveaux cas en France. Aux Etats-Unis plus de 140 000 cas sont diagnostiqués chaque année.
06:44 - Le cancer colorectal, deuxième cancer le plus mortel en France
Troisième cancer le plus fréquent chez l'homme (après ceux de la prostate et du poumon), deuxième chez la femme (après le cancer du sein), le cancer colorectal, dont souffrait l'acteur James Van Der Beek, constitue la deuxième cause de décès par cancer dans l'Hexagone, selon l'Institut national du cancer. Néanmoins, détecté tôt, neuf cas de cancer colorectal sur 10 sont guéris. D'où l'importance d'un dépistage régulier, conseillé tous les deux ans entre 50 et 74 ans par la CPAM.
06:31 - Malade, James Van Der Beek voulait "sensibiliser" un maximum le public au cancer
Atteint d'un cancer colorectal de stade 3, James Van Der Beek avait confié avoir tenu à rendre publique sa maladie afin de "sensibiliser" au maximum. En novembre 2024, il avait donc décidé de participer à l'émission caritative américaine The Real Full Monty dans laquelle devaient se déshabiller des célébrités pour sensibiliser le public au cancer.
Le message annonçant la mort de James Van Der Beek
C'est la famille de James Van Der Beek qui a annoncé le décès de l'acteur sur sa page Instagram officielle le mercredi 11 février 2026. "Notre cher James David Van Der Beek s'est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité. Nous aurons beaucoup à partager concernant ses souhaits, son amour de l’humanité et sa conception du caractère sacré du temps. Ces moments viendront. Pour l’heure, nous vous demandons de respecter notre intimité et de faire notre deuil de notre époux, père, fils, frère et ami bien-aimé", peut-on lire sans plus de détail.