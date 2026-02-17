Mort de Robert Duvall : "Il va me manquer", Al Pacino pleure son partenaire dans "Le Parrain"
L'acteur américain Robert Duvall, vu dans "Le Parrain" et "Apocalypse Now", est décédé dimanche 15 février à 95 ans. De nombreux hommages sont venus saluer sa carrière.
Robert Duvall, acteur américain connu pour ses rôles de Bill Kilgore dans Apocalypse Now et de l'avocat Tom Hagen dans Le Parrain I et II, est décédé dimanche à l'âge de 95 ans, a-t-on appris ce lundi 16 février 2026. C'est son épouse, Luciana Duvall, qui a annoncé la triste nouvelle dans une publication Facebook : "Bob s'est éteint paisiblement à la maison, entouré d'amour et de confort. Pour le monde entier, il était un acteur oscarisé, un réalisateur, un conteur. Pour moi, il était tout, tout simplement. Les causes de son décès n'ont pas été explicitées, et on ne lui connaissait pas de maladie.
Depuis l'annonce de son décès ce lundi, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage. Comme Francis Ford Coppola, réalisateur des deux épisodes du Parrain et d'Apocalypse Now, ses rôles les plus marquants : le cinéaste a salué "un si grand acteur et un élément si essentiel d'American Zoetrope (société de production cofondée par Francis Ford Coppola, ndlr) depuis ses débuts" sur son compte Instagram. De son côté, Al Pacino, a qualifié Robert Duvall "d'acteur né" dans un communiqué transmis aux médias américains. "Son lien avec le métier, sa compréhension et son talent exceptionnel resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Il va me manquer." Robert de Niro, qui lui a également donné la réplique dans le second épisode du Parrain, a de son côté réagi auprès de Variety : "Que Dieu bénisse Bobby. J'espère vivre jusqu'à 95 ans. Qu'il repose en paix."
Après sa mort, Robert Duvall laisse une incroyable filmographie
Éternel second rôle du cinéma américain, Robert Duvall laisse derrière lui une immense carrière, ponctuée de nombreux classiques du cinéma. On a pu le voir dans Mash de Robert Altman, THX 1138 de George Lucas et Joe Kidd, puis dans La Légende de Jesse James (1972) et Conversation secrète (1974) de Francis Ford Coppola face à Gene Hackman. Parmi ses grands rôles, on peut également citer Main basse sur la télévision en 1976.
Il avait décroché l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans le film Tendre Bonheur au début des années 1980, pour son incarnation d'un chanteur de country alcoolique. Il a également incarné le personnage de Tom Hagen dans les deux premiers épisodes du Parrain de Francis Ford Coppola, aux côtés d'Al Pacino. Il avait également joué sous la direction du cinéaste américain dans Apocalypse Now, où il jouait le lieutenant-colonel Bill Kilgore, face à Martin Sheen et Marlon Brando. C'est lui qui prononce la célèbre réplique "J’adore l’odeur du napalm au petit matin". Parmi ses rôles les plus marquants, on compte également Jours de tonnerre avec Tom Cruise, Chute libre avec Michael Douglas, Phénomène avec John Travolta, et plus récemment Crazy Heart (2009), Les Veuves (2018) et Le Haut du panier (2022). Sa carrière s'étend de 1962 à 2022.
10:00 - Al Pacino rend hommage à "un acteur né"
Robert Duvall et Al Pacino se sont donnés la réplique dans les deux premiers épisodes du Parrain de Francis Ford Coppola. Pacino était le héros, Michael Corleone, et Duvall son avocat, Tony Hagen. "Ce fut un honneur de travailler avec Robert Duvall", a déclaré Al Pacino dans un communiqué de presse. "C'était un acteur né, comme on dit. Son lien avec le métier, sa compréhension et son talent exceptionnel resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Il va me manquer."
16/02/26 - 23:59 - Pourquoi Robert Duvall n'a pas participé au Parrain III ?
Dans un entretien accordé en 1990, Robert Duvall expliquait son absence dans le troisième volet du Parrain. "Je pense que tout le monde l’a fait pour l’argent", sinon "pourquoi attendre aussi longtemps" pour le faire ? posait-il d'emblée, avant de pointer un trop important écart de salaire avec Al Pacino : "J’ai dit que je travaillerais s’ils payaient Al Pacino deux fois ce qu’ils me payaient. Mais pas trois ou quatre fois, ce qu’ils ont fait."
16/02/26 - 23:35 - "L'un des plus grands acteurs que nous ayons jamais eus"
L'acteur Adam Sandler a rendu hommage lundi à Robert Duvall, peu après l'annonce de sa mort. "Drôlissime. Solide comme un roc. L'un des plus grands acteurs que nous ayons jamais eus", a-t-il affirmé, comme le relaie Variety. Et d'ajouter : "Un homme tellement formidable à qui parler et avec qui rire. Je l'adorais tant. Nous l'adorions tous. Tant de films légendaires à choisir. Regardez-les quand vous le pouvez. Nous adressons nos condoléances à sa femme Luciana et à toute sa famille et ses amis."
16/02/26 - 22:47 - Cette séquence culte qui a contribué à faire de Robert Duvall une légende
Pour beaucoup, Robert Duvall restera l'excentrique lieutenant-colonel Bill Kilgore, dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Nous vous proposons de revoir cet extrait devenu culte :
16/02/26 - 22:25 - Le discret hommage de Stephen King à Robert Duvall
Sur X, le célèbre auteur a publié une phrase culte de Robert Duvall : "J'aime l'odeur du napalm le matin." Phrase prononcée dans Apocalypse Now. Et Stephen King d'ajouter : "RIP Robert Duvall."
Robert Duvall est mort dimanche 15 février 2026. Sa veuve a annoncé la nouvelle lundi. On ignore s'il souffrait d'une maladie spécifique qui pourrait être la raison de sa mort. Notons toutefois que l'acteur américain était déjà âgé de 95 ans. Il laisse derrière lui une incroyable filmographie, de part sa longévité (1962-2022), mais aussi du fait d'un beau nombre de grands classiques dans lesquels il a joué.