Mort de Robert Duvall : "Il va me manquer", Al Pacino pleure son partenaire dans "Le Parrain"

L'acteur américain Robert Duvall, vu dans "Le Parrain" et "Apocalypse Now", est décédé dimanche 15 février à 95 ans. De nombreux hommages sont venus saluer sa carrière.

Robert Duvall, acteur américain connu pour ses rôles de Bill Kilgore dans Apocalypse Now et de l'avocat Tom Hagen dans Le Parrain I et II, est décédé dimanche à l'âge de 95 ans, a-t-on appris ce lundi 16 février 2026. C'est son épouse, Luciana Duvall, qui a annoncé la triste nouvelle dans une publication Facebook : "Bob s'est éteint paisiblement à la maison, entouré d'amour et de confort. Pour le monde entier, il était un acteur oscarisé, un réalisateur, un conteur. Pour moi, il était tout, tout simplement. Les causes de son décès n'ont pas été explicitées, et on ne lui connaissait pas de maladie.

Depuis l'annonce de son décès ce lundi, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage. Comme Francis Ford Coppola, réalisateur des deux épisodes du Parrain et d'Apocalypse Now, ses rôles les plus marquants : le cinéaste a salué "un si grand acteur et un élément si essentiel d'American Zoetrope (société de production cofondée par Francis Ford Coppola, ndlr) depuis ses débuts" sur son compte Instagram. De son côté, Al Pacino, a qualifié Robert Duvall "d'acteur né" dans un communiqué transmis aux médias américains. "Son lien avec le métier, sa compréhension et son talent exceptionnel resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Il va me manquer." Robert de Niro, qui lui a également donné la réplique dans le second épisode du Parrain, a de son côté réagi auprès de Variety : "Que Dieu bénisse Bobby. J'espère vivre jusqu'à 95 ans. Qu'il repose en paix."

Après sa mort, Robert Duvall laisse une incroyable filmographie

Éternel second rôle du cinéma américain, Robert Duvall laisse derrière lui une immense carrière, ponctuée de nombreux classiques du cinéma. On a pu le voir dans Mash de Robert Altman, THX 1138 de George Lucas et Joe Kidd, puis dans La Légende de Jesse James (1972) et Conversation secrète (1974) de Francis Ford Coppola face à Gene Hackman. Parmi ses grands rôles, on peut également citer Main basse sur la télévision en 1976.

Il avait décroché l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans le film Tendre Bonheur au début des années 1980, pour son incarnation d'un chanteur de country alcoolique. Il a également incarné le personnage de Tom Hagen dans les deux premiers épisodes du Parrain de Francis Ford Coppola, aux côtés d'Al Pacino. Il avait également joué sous la direction du cinéaste américain dans Apocalypse Now, où il jouait le lieutenant-colonel Bill Kilgore, face à Martin Sheen et Marlon Brando. C'est lui qui prononce la célèbre réplique "J’adore l’odeur du napalm au petit matin". Parmi ses rôles les plus marquants, on compte également Jours de tonnerre avec Tom Cruise, Chute libre avec Michael Douglas, Phénomène avec John Travolta, et plus récemment Crazy Heart (2009), Les Veuves (2018) et Le Haut du panier (2022). Sa carrière s'étend de 1962 à 2022.