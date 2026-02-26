Jim Carrey dans la tourmente : il y a 11 ans, l'acteur a été éclaboussé par une triste affaire

L'acteur canado-américain, lauréat d'un César d'honneur ce 26 février, a mené une bataille judiciaire pendant plusieurs années à la suite d'un scandale.

La cérémonie des César débute ce jeudi, à 20h30, retransmise en direct depuis l'Olympia sur Canal+. La grande famille du cinéma français se réunit une nouvelle fois pour saluer les meilleures productions de l'année écoulée. Au cours de la soirée, animée par Benjamin Lavernhe et présidée par Camille Cottin, un événement splendiiiide va faire sauter de leur siège les acteurs et actrices présents : Jim Carrey va monter sur scène pour recevoir un César d'honneur.

On ne présente plus le Canado-américain de 64 ans. Acteur, humoriste, scénariste, producteur, peintre, sculpteur, il porte de nombreuses casquettes. Révélé par des comédies cultes dans les années 1990 (Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, Menteur Menteur), il a impressionné le public par ses nombreuses grimaces et son humour gestuel unique. Preuve de sa large palette de jeu, il émeut aussi dans des films dramatiques, comme The Truman Show, Man on the Moon ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ce qui lui a permis de décrocher deux Golden Globes du meilleur acteur (pour The Truman Show et Man on the Moon). On l'a vu également dans des productions destinées à la jeunesse, comme Le Grinch et Le Drôle de Noël de Scrooge, ou plus récemment encore la saga Sonic.

Mais si la carrière de Jim Carrey est émaillée de films cultes, sa vie privée a été plus complexe. Il a eu plusieurs conquêtes, comme Melissa Womer (mère de sa fille unique, Jane, née en 1987), les actrices Lauren Holly, Renée Zellweger ou Jenny McCarthy. Il a également été en couple avec la mannequin danoise Betine Holte. Mais c'est en 2015 que sa vie privée est épinglée et déballée publiquement.

Des poursuites contre Jim Carrey abandonnées

Jim CArrey se met en couple avec Cathriona White à partir de 2012, qu'il fréquente de manière intermittente jusqu'en 2015. Cette maquilleuse irlandaise, de 23 ans sa cadette, met fin à ses jours quelques jours seulement après leur séparation, en septembre 2015. "C'était une fleur irlandaise d'une grande bonté et d'une grande délicatesse, trop sensible pour ce monde, pour qui aimer et être aimé était la seule chose qui comptait.", avait alors déclaré l'acteur dans un communiqué, se disant "profondément choqué et attristé" par sa disparition.

La famille de Cathriona White accuse alors Jim Carrey d'être responsable de son suicide. Ils assurent qu'il lui aurait transmis plusieurs maladies (deux types d'herpès et une chlamydia), ce qui aurait impacté son état émotionnel, elle qui souffrait déjà de dépression. La mère de la jeune femme et son ex-mari ont porté plainte contre le comédien, en 2016, l'accusant également de lui avoir fourni les médicaments qui lui ont permis de mettre fin à ses jours.

Jim Carrey a totalement démenti ces accusations et a mené une longue bataille judiciaire pour prouver son innocence. Il a assuré qu'il s'agissait d'une "tentative d'extorsion d'importantes sommes d'argent" et a porté plainte à son tour : "Je ne tolérerai pas cette tentative odieuse de m'exploiter, moi ou la femme que j'aimais", avait-il alors déclaré dans un communiqué de presse. Il obtient finalement l'abandon des poursuites en 2018.