Mort d'Eric Dane : la "colère" de l'acteur face à la maladie qui allait le terrasser

Eric Dane, acteur américain connu pour son rôle de Mark Sloane dans la série "Grey's Anatomy", est décédé jeudi 19 février, à 53 ans, des suites de la maladie de Charcot (SLA). Il s'était confié sur les causes et les conséquences de son combat.

Le mythique "docteur Glamour" de la série Grey's Anatomy n'est plus. Eric Dane, l'acteur américain qui interprétait le chirurgien esthétique Mark Sloane dans la série médicale à succès, est décédé le jeudi 19 février 2026, à l'âge de 53 ans. "C'est le cœur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA", a déclaré sa famille dans un communiqué cité par CBS et d'autres médias américains. "Il a passé ses derniers jours entouré de ses proches, de sa femme dévouée et de ses deux adorables filles, Billie et Georgia, qui étaient toute sa vie".

Eric Dane se battait contre la maladie depuis qu'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) lui avait été diagnostiquée il y a un an. Il avait annoncé souffrir de ce trouble neurologique, aussi connu sous le nom de maladie de Charcot, en 2025. La sclérose latérale amyotrophique entraîne la paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire, due à la mort progressive des motoneurones. Elle handicape lourdement le patient avant de conduire à son décès dans les trois à cinq ans suivant le diagnostic selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Face à ces maigres chances de survie, Eric Dane avait laissé éclater son désespoir au cours d'une interview dans Good Morning America, en juin 2025, quelques mois seulement après l'annonce publique de son diagnostique. Mais sa colère n'était pas tant pour lui que pour ses deux filles, Billie, née en 2010, et Georgia, née en 2011. "Je suis en colère parce qu'on m'a enlevé mon père quand j'étais jeune, et maintenant il y a de fortes chances qu'on m'enlève à mes filles alors qu'elles sont très jeunes", avait alors déclaré l'acteur.

Un lourd combat contre la maladie

Eric Dane s'était confié pour la première fois au sujet de sa maladie dans une interview à Good Morning America, en juin 2025. Il a commencé à ressentir une faiblesse dans sa main droite fin 2023, un an et demi avant son diagnostique. "Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention". Je me suis dit que j'avais peut-être trop envoyé de SMS ou que ma main était fatiguée, mais quelques semaines plus tard, j'ai remarqué que ça s'était aggravé" Après diverses consultations, le diagnostique de la SLA (ALS en anglais) tombe : "Je n'oublierai jamais ces trois lettres. Elles me hantent dès que je me réveille. Ce n'est pas un rêve." Eric Dane a commencé à perdre progressivement l'usage de son côté droit, "complètement paralysé". "J'ai l'impression que d'ici quelques mois, je n'aurai plus ma main gauche non plus. C'est effrayant", racontait-il alors, expliquant même que sa fille avait dû l'aider à revenir sur son bateau alors qu'il s'est retrouvé incapable de nager au cours d'une sortie en plongée.

Les rôles majeurs d'Eric Dane

Né à San Francisco, Eric Dane avait fait ses débuts à la télévision avant d'avoir vingt ans, en 1991, dans un épisode de la série Sauvés par le gong. Mais c'est son rôle du séduisant Dr. Mark Sloane dans Grey's Anatomy qui lui a valu son succès. L'acteur avait cependant quitté la série médicale en 2012 après avoir participé à 139 épisodes. Il a également eu des succès commerciaux au cinéma avec ses rôles dans Marley et moi, le film chorale Valentine's Day ou la comédie musicale Burlesque. Plus récemment, il avait fait son retour sur le petit écran en incarnant Carl Jacobs dans la série HBO Euphoria.