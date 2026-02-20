Mort d'Eric Dane : la "colère" de l'acteur face à la maladie qui allait le terrasser
Eric Dane, acteur américain connu pour son rôle de Mark Sloane dans la série "Grey's Anatomy", est décédé jeudi 19 février, à 53 ans, des suites de la maladie de Charcot (SLA). Il s'était confié sur les causes et les conséquences de son combat.
Le mythique "docteur Glamour" de la série Grey's Anatomy n'est plus. Eric Dane, l'acteur américain qui interprétait le chirurgien esthétique Mark Sloane dans la série médicale à succès, est décédé le jeudi 19 février 2026, à l'âge de 53 ans. "C'est le cœur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA", a déclaré sa famille dans un communiqué cité par CBS et d'autres médias américains. "Il a passé ses derniers jours entouré de ses proches, de sa femme dévouée et de ses deux adorables filles, Billie et Georgia, qui étaient toute sa vie".
Eric Dane se battait contre la maladie depuis qu'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) lui avait été diagnostiquée il y a un an. Il avait annoncé souffrir de ce trouble neurologique, aussi connu sous le nom de maladie de Charcot, en 2025. La sclérose latérale amyotrophique entraîne la paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire, due à la mort progressive des motoneurones. Elle handicape lourdement le patient avant de conduire à son décès dans les trois à cinq ans suivant le diagnostic selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
Face à ces maigres chances de survie, Eric Dane avait laissé éclater son désespoir au cours d'une interview dans Good Morning America, en juin 2025, quelques mois seulement après l'annonce publique de son diagnostique. Mais sa colère n'était pas tant pour lui que pour ses deux filles, Billie, née en 2010, et Georgia, née en 2011. "Je suis en colère parce qu'on m'a enlevé mon père quand j'étais jeune, et maintenant il y a de fortes chances qu'on m'enlève à mes filles alors qu'elles sont très jeunes", avait alors déclaré l'acteur.
Un lourd combat contre la maladie
Eric Dane s'était confié pour la première fois au sujet de sa maladie dans une interview à Good Morning America, en juin 2025. Il a commencé à ressentir une faiblesse dans sa main droite fin 2023, un an et demi avant son diagnostique. "Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention". Je me suis dit que j'avais peut-être trop envoyé de SMS ou que ma main était fatiguée, mais quelques semaines plus tard, j'ai remarqué que ça s'était aggravé" Après diverses consultations, le diagnostique de la SLA (ALS en anglais) tombe : "Je n'oublierai jamais ces trois lettres. Elles me hantent dès que je me réveille. Ce n'est pas un rêve." Eric Dane a commencé à perdre progressivement l'usage de son côté droit, "complètement paralysé". "J'ai l'impression que d'ici quelques mois, je n'aurai plus ma main gauche non plus. C'est effrayant", racontait-il alors, expliquant même que sa fille avait dû l'aider à revenir sur son bateau alors qu'il s'est retrouvé incapable de nager au cours d'une sortie en plongée.
Les rôles majeurs d'Eric Dane
Né à San Francisco, Eric Dane avait fait ses débuts à la télévision avant d'avoir vingt ans, en 1991, dans un épisode de la série Sauvés par le gong. Mais c'est son rôle du séduisant Dr. Mark Sloane dans Grey's Anatomy qui lui a valu son succès. L'acteur avait cependant quitté la série médicale en 2012 après avoir participé à 139 épisodes. Il a également eu des succès commerciaux au cinéma avec ses rôles dans Marley et moi, le film chorale Valentine's Day ou la comédie musicale Burlesque. Plus récemment, il avait fait son retour sur le petit écran en incarnant Carl Jacobs dans la série HBO Euphoria.
09:46 - Eric Dane sera-t-il de retour dans "Euphoria" ?
Depuis 2019, Eric Dane est l'un des membres principaux du casting de la série Euphoria, qui a également révélé Zendaya et Jacob Elordi. Il y incarnait Cal, le père du personnage joué par Jacob Elordi, dans un rôle bien plus sombre que celui qu'il tenait dans Grey's Anatomy. La saison 3 de la série doit revenir à l'écran à partir du 13 avril 2026. Il s'agira probablement de la dernière apparition d'Eric Dane, qui a tourné des épisodes après son diagnostique et juste avant son décès, a confirmé son agent au magazine People.
09:41 - Alyssa Milano lui rend un bouleversant hommage
Sur Instagram, l'actrice Alyssa Milano a rapidement rendu un hommage à Eric Dane, son ex-compagnon qui lui avait également donné la réplique dans Charmed, en 2003. "Je n’arrête pas de revoir cette étincelle dans les yeux d’Eric", écrit-elle, "juste avant qu’il ne dise quelque chose qui te ferait soit recracher ta boisson de rire, soit remettre totalement en question ta façon de voir les choses. Il avait un sens de l’humour redoutablement aiguisé. Il adorait l’absurdité des situations. Il aimait surprendre les gens, les prendre au dépourvu. Et quand il s’agissait de ses filles et de Rebecca, tout en lui s’adoucissait. Il les portait avec lui, même dans les pièces où elles n’étaient pas présentes. Ça se voyait à la façon dont sa voix changeait quand il prononçait leurs prénoms. Une famille d’une beauté à couper le souffle..."
09:27 - Eric Dane avait deux filles adolescentes
La mort d'Eric Dane à l'âge de 53 ans attriste profondément ses fans. L'acteur américain avait également deux filles, Billie, 16 ans, et Georgia, 15 ans. Elles sont nées de son union avec l'actrice et mannequin Rebecca Gayheart. En 2018, elle dépose une demande de divorce, invoquant des "différends irréconciliables" après 14 ans de mariage. Elle est toutefois restée jusqu'au bout pour soutenir le père de ses filles : "Nous sommes parvenus à devenir de meilleurs amis et de meilleurs parents", déclarait-il dans l'émission Good Morning America en juin dernier. C'est d'ailleurs pour ses deux enfants que le comédien ressentait le plus de colère : "Je suis en colère parce qu'on m'a enlevé mon père quand j'étais jeune, et maintenant il y a de fortes chances qu'on m'enlève à mes filles alors qu'elles sont très jeunes."
09:11 - Le casting de "Grey's Anatomy" rend hommage à Eric Dane
Eric Dane a incarné le personnage de Mark Sloane dans Grey's Anatomy pendant 145 épisodes. "Nous sommes profondément attristés par la disparition d'Eric Dane", ont déclaré ABC et 20th Television, producteurs et diffuseurs de la série, dans un communiqué. "Son talent exceptionnel et sa présence inoubliable dans "Grey's Anatomy" ont marqué durablement les téléspectateurs du monde entier, et son courage et sa dignité face à la SLA ont inspiré tant de personnes. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses collègues, ainsi qu'à ses nombreux fans dont la vie a été touchée par son travail." Les acteurs de la série médicale ont logiquement, chacun à tour de rôle, tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. "Eric était une lumière", a écrit Kim Raver (Dr Teddy Altman). Kevin McKidd, (Dr Owen Hunt) a publié un "repose en paix, mon pote". James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) et Sarah Drew (Dr April Kepner) lui ont également rendu hommage dans un court message.
09:02 - Eric Dane se confiait sur ses premiers symptômes
Dans une interview à Good Morning America en juin dernier, Eric Dane revenait sur ses premiers symptômes et son long diagnostique. Il a commencé à ressentir une faiblesse dans sa main droite fin 2023, un an et demi avant son diagnostique. "Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention", se souvenait-il alors. "Je me suis dit que j'avais peut-être trop envoyé de SMS ou que ma main était fatiguée, mais quelques semaines plus tard, j'ai remarqué que ça s'était aggravé. Alors je suis allé consulter un chirurgien de la main, qui m'a orienté vers un autre spécialiste. Je suis ensuite allé voir un neurologue, qui m'a envoyé consulter un troisième en me disant : 'C'est bien au-delà de ses compétences.'" Jusqu'à ce que le diagnostique du SLA tombe : "Je n'oublierai jamais ces trois lettres. Elles me hantent dès que je me réveille. Ce n'est pas un rêve."
08:50 - En juin, Eric Dane perdait déjà l'usage de ses membres
Eric Dane évoquait sa maladie publiquement dans l'année qui a suivi son diagnostique. En juin 2025, deux mois après que sa maladie a été rendue publique, il a donné sa première interview auprès de Good Morning America : "Mon côté gauche fonctionne, mais mon côté droit est complètement paralysé. J'ai l'impression que d'ici quelques mois, je n'aurai plus ma main gauche non plus. C'est effrayant." Il s'inquiétait également de perdre l'usage de ses jambes, se souvenant d'une sortie de plongée en apnée avec sa fille au cours de laquelle il s'est rendu compte qu'il n'avait plus assez d'énergie pour nager. Sa fille l'avait alors "trainé" jusqu'au bateau.
08:40 - Eric Dane était atteint d'une maladie à l'issue fatale
Depuis qu'il a été diagnostiqué de SLA (ou maladie de Charcot), les chances de survie d'Eric Dane étaient très minces. Selon l'Inserm, "il s’agit d’une maladie au pronostic sombre, dont l’issue est fatale après 3 à 5 ans d’évolution en moyenne. Le plus souvent, c’est l’atteinte des muscles respiratoires qui cause le décès des patients." La sclérose latérale amyotrophique entraîne en effet la paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire, due à la mort progressive des motoneurones.
08:35 - Qu'est-ce que le SLA dont souffrait Eric Dane ?
Eric Dane est décédé ce jeudi des suites d'un long combat contre la maladie : il se battait une SLA, une sclérose latérale amyotrophique, qui lui avait été diagnostiquée il y a un an. Il avait annoncé souffrir de ce trouble neurologique, que l'on connaît plus largement sous le nom de maladie de Charcot, en 2025. Cette maladie dégénérative, qui entraîne la mort progressive des neurones moteurs, paralyse progressivement les muscles impliqués dans la motricité volontaire, avant de conduire à son décès dans les trois à cinq ans suivant le diagnostic selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
08:23 - Eric Dane est décédé à l'âge de 53 ans
Triste nouvelle pour les fans de Grey's Anatomy et d'Euphoria. L'acteur Eric Dane est décédé ce jeudi 19 février 2025. Âgé de 53 ans, il combattait une sclérose latérale amyotrophique (SLA), un trouble neurologique également connu sous le nom de maladie de Charcot, "C'est le coeur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA", a déclaré sa famille dans un communiqué cité par CBS et d'autres médias. "Il a passé ses derniers jours entouré de ses proches, de sa femme dévouée et de ses deux adorables filles, Billie et Georgia, qui étaient toute sa vie. Il nous manquera énormément et restera à jamais dans nos cœurs. Eric adorait ses fans et leur est infiniment reconnaissant pour tout l'amour et le soutien qu'ils lui ont témoigné. La famille demande le respect de sa vie privée pendant cette période extrêmement difficile."
Né le 9 novembre 1972, Eric Dane est un acteur américain. Il est principalement connu pour son rôle du docteur Mark Sloane dans la série Grey's Anatomy, qu'il a quitté en 2012. Au cinéma, on a pu le voir dans Valentine's Day ou Burlesque, avant qu'il ne retrouve la télévision dans la série Euphoria. Il a été diagnostiqué de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), plus connu sous le nom de maladie de Charcot, en 2025. Il est décédé un an après, le 19 février 2026, à l'âge de 53 ans.