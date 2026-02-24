Mort de Robert Carradine : "une maladie a eu raison" de l'acteur de Lizzie McGuire

L'acteur américain, connu pour avoir incarné le rôle de Sam McGuire dans la série, a mis fin à ses jours. Une maladie psychique a été évoquée par ses proches.

Robert Carradine, acteur américain connu pour avoir joué dans Lizzie McGuire, est mort. Âgé de 71 ans, il se serait suicidé, ont révélé ses proches. "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, grand-père, oncle et frère bien-aimé, Robert Carradine", a annoncé sa famille ce lundi 23 février, dans un communiqué rapporté par plusieurs médias américains. "Dans un monde parfois si sombre, Bobby était toujours une source d'espoir pour tous ceux qui l'entouraient."

Ses proches ont salué "son courage" et révélé qu'il a lutté "pendant vingt ans" contre un trouble bipolaire. "Nous espérons que son parcours contribuera à sensibiliser le public et à lutter contre la stigmatisation des maladies mentales." Auprès de Deadline, son frère, Keith Carradine (Nashville, Dexter), a déclaré qu'il souhaitait "que les gens le sachent [pour la maladie de l'acteur américain], parce qu'il n'y a aucune honte à cela. C'est une maladie qui a eu raison de lui, et je veux célébrer son combat contre la maladie, et célébrer sa belle âme. Il était profondément doué, et il nous manquera chaque jour. Nous trouverons du réconfort dans son humour, sa sagesse, son ouverture d'esprit et sa tolérance. Voilà qui était mon petit frère."

Rôle culte dans Lizzie McGuire

Né le 24 mars 1954 en Californie, Robert Carradine était le fils de l'acteur John Carradine, vu dans La Maison de Frankenstein ou La Maison de Dracula. Il a lui-même débuté sa carrière au cinéma dans les années 1970. Il a joué notamment dans Les tTronches te plus récemment dans Django Unchained.

Mais c'est son rôle de Sam McGuire, père de l'héroïne incarnée par Hillary Duff, dans Lizzie McGuire, qui l fait connaître auprès du public. Il a incarné ce personnage de 2001 à 2004, avec un retour en 2020. Auparavant, il avait fait des apparitions dans Urgences, Loïs et Clark ou New York, section criminelle.