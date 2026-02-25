Bruce Willis : "Il ne parvenait pas à"... Ce réalisateur a remarqué des signes de la maladie avant que l'acteur ne prenne sa retraite

Le documentaire "Bruce Willis, les secrets d'une icône" sur W9 revient sur les premiers signes de la maladie de l'acteur sur les plateaux de tournage.

La santé de Bruce Willis revient régulièrement sur le devant de la scène, depuis que l'acteur a pris officiellement sa retraite en mars 2022. L'interprète de John McClane dans la saga Die Hard souffre d'aphasie et de démence fronto-temporale, une maladie qui peut entraîner des troubles de la mémoire, des difficultés à parler ou à bouger, ou encore des changements dans le comportement.

La question reste toutefois de savoir depuis quand l'acteur est réellement malade ? Et si le diagnostique a été constaté avant, pourquoi a-t-il continuer à tourner dans des nanars, sortis directement en DVD ? C'est la question à laquelle tente de répondre Bruce Willis : les secrets d'une icône, diffusé sur W9 ce mercredi 25 février 2026.

Dans ce documentaire, que nous avons pu visionner avant sa diffusion sur W9, le réalisateur et producteur François Pomès tente de retracer le fil des premiers symptômes de la maladie de Bruce Willis. Selon ses propos, la famille du comédien et son entourage ont refusé des interviews pour la plupart et ont mobilisé leurs avocats pour convaincre l'équipe de ne pas faire ce film. D'autres l'ont fait sans accepter d'être nommément cités. Quelques uns, comme l'actrice Laurie Metcalf qui a joué à ses côtés dans l'adaptation de Misery à Broadway, assure que l'acteur était "très professionnel".

"J'ai compris que Bruce Willis avait un sérieux problème"

Mais Mike Burns, réalisateur de plusieurs films de la fin de carrière de Bruce Willis, partage un constat bien différent. Il a signé La proie (2021), Hors de la mort (2021) et Mauvais endroit (2022), tous mettant l'iconique comédien du Sixième Sens. Il assure que l'état de santé de Bruce Willis s'était dégradé bien avant la retraite de l'acteur, évoque-t-il dans le documentaire en se souvenant du tournage de Hors de la mort : "J'ai reçu une demande de la production. Ils voulaient que je supprime la plupart de ses dialogues", affirme-t-il dans le documentaire. Il se souvient également de la dernière scène du film, dans laquelle il joue un assistant du shérif, et Bruce Willis doit pointer l'arme sur sa tempe : "Mais à chaque fois qu'on disait action, il lâchait son arme et disait sa réplique, prise après prise [...] Après tout ça, j'ai compris que Bruce Willis avait un sérieux problème, qu'il perdait ses capacité, et qu'il y avait quelque chose d'horrible derrière ça."

On lui propose ensuite de tourner Mauvais endroit. Mike Burn est sceptique et "demande des nouvelles de Bruce à son équipe. On m'a répondu : 'il n'a jamais été aussi bien'. Mais j'avais vraiment surestimé les capacités de Bruce. Lors de la dernière scène, Bruce devait marcher de la maison à la voiture. Il ne parvenait pas à se souvenir du simple trajet entre la porte de la maison et la voiture."