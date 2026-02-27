Pierre Palmade : il est libre, quels sont ses projets pour l'avenir ?

Pierre Palmade a fini de purger sa peine ce vendredi 27 février et retire son bracelet électronique. Cinéma, spectacles,... Voici ce que l'on sait sur son avenir.

Pierre Palmade a terminé la majeure partie de sa peine. L'humoriste a purgé sa peine ce vendredi 27 février 2026 et retire aujourd'hui son bracelet électronique. Il reste toutefois soumis à un sursis probatoire, d'une durée de trois ans, qui s'accompagne d'une obligation de soins (notamment pour son addiction aux drogues), d'indemnisation des victimes, mais aussi d'une obligation de travail. L'ancien comédien pourrait donc potentiellement faire son retour discrètement dans le monde artistique, mais dans l'ombre.

Le retour sur scène semble aujourd'hui inenvisageable pour le comédien déchu. De 2023 à aujourd'hui, aucune de ses pièces ni aucun de ses textes écrits n'a été programmé ni diffusé à la télévision. Muriel Robin ou Véronique Sanson, son ex, ont déclaré lui avoir définitivement tourné le dos. Pierre Palmade vivrait aujourd'hui de ses droits d'auteur. Selon plusieurs médias, il se serait réfugié dans l'écriture au cours de sa peine. Selon Le Point, ses proches ont fait savoir qu'il écrirait une pièce de théâtre, et une autobiographie. Le média suggère qu'il pourrait écrire des pièces ou des sketchs pour d'autres artistes, potentiellement sous pseudonyme.

L'un de ces textes sera toutefois programmé pour être joué dans quelques mois sur Paris. Selon des informations de BFM TV, une pièce qui a été co-écrite par Pierre Palmade, va bientôt faire son retour sur les planches. Il s'agit des Fugueuses, co-écrite il y a plusieurs années par l'humoriste et déjà jouée une première fois en 2007. Une centaine de dates est programmée à partir du mois de janvier 2027 au Théâtre libre, à Paris. Mais toujours selon la chaîne d'information en continu, la rentrée d'argent pour ce projet restera relativement modeste pour Palmade : "en moyenne, un théâtre privé reverse environ 12% de sa billetterie à l'auteur et sur cette pièce ils sont deux", précise BFM

Pierre Palmade avait été condamné à cinq ans de prison (dont deux fermes) en novembre 2024 pour "blessures involontaires" sur une famille, dans une collision qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants en Seine-et-Marne, en 2023. Il avait été incarcéré pendant quatre mois au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, avant d'avoir été autorisé à purger le reste de sa peine à son domicile sous bracelet électronique.