Quentin Tarantino annoncé mort en Israël : ses proches remettent les choses au clair après la fausse rumeur

Quentin Tarantino a été victime d'une fausse rumeur annonçant son décès ce week-end, en pleine escalade militaire entre les Etats-Unis, l'Iran et Israël.

Depuis 2018 et son mariage avec l'actrice Daniella Pick, Quentin Tarantino vit entre Los Angeles et Israël. Mais alors que les Etats-Unis, Israël et l'Iran sont en pleine escalade militaire depuis ce week-end, la rumeur du décès de Quentin Tarantino a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur X. Plusieurs internautes le disent alors victime d'une attaque de missile en Israël.

Heureusement pour les fans du réalisateur de Pulp Fiction et Kill Bill, il n'en est rien. Une source proche du cinéaste a assuré au micro de TMZ que "Quentin est vivant et va bien. Sa famille va bien aussi". Et le média américain de conclure : "l'annonce de sa mort est une fausse information". Deadline, mentionné à tort comme source de la nouvelle du décès de Tarantino, a également démenti. Des images du réalisateur, dans un abri anti-missiles, ont également été partagées sur les réseaux sociaux : Deadline a confirmé qu'il s'agissait de photos truquées, générées par l'intelligence artificielle.

Quentin Tarantino partage une partie de l'année à Los Angeles, une autre à Tel-Aviv, où il vit avec son épouse et ses deux enfants. Lors du festival de Sundance, il confirmait également partager son temps et son travail entre ses deux lieux de résidence : "Quand je suis aux États-Unis, j'écris. Quand je suis en Israël ? Je suis un abba, c'est-à-dire un père", rapporte Closer. Dans une interview auprès du Monde, il confirmait en 2020 ne "pas faire attention" aux tirs de roquettes et de ne "pas en avoir peur".

Quentin Tarantino n'est pas le seul à avoir fait l'objet de fausses rumeurs concernant son décès au cours du week-end. Plusieurs publications sur le réseau social d'Elon Musk ont également partagé le décès de l'humoriste et comédien américain Jerry Seinfeld. Une nouvelle fois, Deadline a fait savoir que rien ne venait confirmer ces rumeurs.