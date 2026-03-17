Warner Bros a enfin dévoilé la bande-annonce du troisième film "Dune", toujours réalisé par Denis Villeneuve. Un opus qui s'annonce aussi sombre que spectaculaire.

Des frissons. La première bande-annonce de Dune : troisième partie (ou Dune, partie 3, ou encore Dune 3) a enfin été mise en ligne par Warner Bros ce mardi 17 mars 2026. Inspiré du roman Le Messie de Dune de Frank Herbert, ce nouvel épisode réalisé par Denis Villeneuve s'annonce particulièrement guerrier et promet déjà d'offrir une conclusion spectaculaire à la trilogie. Dans ces premières images, on y voit le retour de Timothée Chalamet dans la peau de Paul Atréides/Lisan Al-Gaib, prêt à partir à l'assaut de la galaxie avec ses légions Fremen.

Plusieurs personnages déjà aperçus dans les épisodes précédents font leur retour, à l'instar de Chani (Zendaya), Stilgar (Jvier Bardem), Dame Jessica (Rebecca Ferguson), la princesse Irulan (Florence Pugh) et Alia Atréides (Anya-Taylor Joy). Plus surprenant pour les non-lecteurs des romans, Duncan Idaho, décédé dans le premier film, fait son retour dans ce troisième film, toujours sous les traits de Jason Momoa. Robert Pattinson rejoint la distribution dans la peau de Scytale.

Ces premières images, servies par un premier morceau à la fois galvanisant et terrifiant de la bande-original, promet déjà que Dune : troisième partie soit l'un des films les plus marquants de l'année. Il faudra au moins ça pour battre Avengers : Doomsday, qui sort au même moment, dans la guerre du box-office. Le troisième film Dune sort en salles le 16 décembre 2026.

Voir la bande-annonce de Dune, partie 3

Synopsis - Troisième volet de Dune par Denis Villeneuve, inspiré du roman Le Messie de Dune par Frank Herbert.