Le nouvel épisode de Spider-Man a dépassé la barre symbolique des 2 milliards de dollars au box-office mondial.

C'est le carton de l'été 2026 : Spider-Man : Brand New Day a pris les spectateurs dans sa toile depuis sa sortie, le 29 juillet 2026. En seulement 17 jours, le film de Destin Daniel Cretton, porté par Tom Holland et Zendaya, a dépassé les 2 milliards de dollars au box-office mondial. Un chiffre impressionnant qui le fait rentrer dans un club très fermé : celui des plus gros succès cinéma de tous les temps.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Spider-Man : Brand New Day est à la huitième place du podium. Il devrait dépasser sans peine les deux films le précédant, Star Wars : épisode VII et Avengers : Infinity War. Et pourquoi pas tutoyer les sommets et grimper jusque dans le top 3, où l'on retrouve Avatar (2,9 milliards de dollars de recettes), Avengers : Endgame (2,7 milliards de dollars de recette) et Avatar : la voie de l'eau (2,3 milliards de dollars de recettes).

La marche semble encore haute. Mais rien d'impossible : il a fallu seulement 11 jours pour qu'Avengers : Endgame dépasse les 2 milliards de dollars de recette, et Spider-Man : Brand New Day a dépassé cette barre symbolique avec seulement 5 jours de retard, devenant le second film le plus rapide à atteindre un tel succès. A l'inverse, la barre a été franchie plus tardivement pour Avatar : la voie de l'eau (en 40 jours) et Avatar (en 47 jours).

A moins d'une très forte chute, Il n'est donc pas irréaliste d'imaginer que ce quatrième épisode des aventures de l'Homme-Araignée sous l'ère Tom Holland atteigne le top 3 des plus gros succès de tous les temps à travers le monde. Pour dépasserAvatar : la voie de l'eau, il ne lui manque en effet "que" 312 millions de dollars de recettes.... En revanche, il sera probablement extrêmement difficile de dépasser Avengers : Endgame ou le premier épisode d'Avatar. Sauf si le film continue sa lancée déjà exceptionnelle. Rendez-vous dans quelques semaines.

Voir la bande-annonce de Spider-Man : Brand New Day

Synopsis - Quatre ans après les événements de No Way Home, Peter Parker, devenu adulte, mène une vie seul après s'être volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ses proches. Il se consacre entièrement à lutter contre le crime sous l'identité de Spider-Man. Mais à mesure que ses responsabilités augmente, une étrange transformation physique menace son existence.