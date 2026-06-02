Charlie Polinger signe un premier long-métrage glaçant sur le harcèlement, au cinéma le 3 juin 2026.

Neuf mois après avoir remporté le Grand Prix au Festival de Deauville, The Plague arrive enfin dans les salles obscures. Le premier film de Charlie Polinger, thriller psychologique sur l'enfer du harcèlement, sort au cinéma ce mercredi 3 juin 2026. Seul Joel Edgerton (Train Dreams, Warrior, Gatsby le Magnifique) est connu au casting, puisque la distribution est composée principalement de jeunes acteurs novices.

L'intrigue se déroule dans un camp d'été, où des jeunes adolescents s'entraînent au water-polo. Ben est le nouvel arrivé et tente tant bien que mal de s'intégrer à la bande. Un garçon qui souffre d'eczéma est exclu, et la rumeur court qu'il est porteur de la peste. Le jeune garçon a du mal à y croire, mais participe aux brimades jusqu'à ce qu'il soit lui-même victime de la cruauté de ses camarades. Là, les frontières entre fiction et réalité se brouillent.

Avec The Plague, Charlie Polinger propose une métaphore percutante et dérangeante des mécanismes du harcèlement. Ben survit d'abord dans ce microcosme en s'intégrant à la bande et en participant aux moqueries contre son camarade. Jusqu'à ce que ça soit trop et qu'il décide de défendre la victime. Là, tout bascule. Il devient à son tour le bouc émissaire et la tension monte jusqu'à l'inéluctable.

Charlie Polinger a réussi à réunir une bande de jeunes acteurs novices (surtout Kayo Martin, troublant de charisme) mais excellents pour construire ce thriller sous tension. En usant des codes du body horror et du coming of age, le réalisateur signe avec The Plague un film éprouvant et dérangeant, formellement maîtrisé et implacable dans son scénario. Rarement l'adolescence masculine et les différents mécanismes du harcèlement n'avaient été filmés avec une telle précision.

Synopsis - Dans un camp d'été, la rumeur d'une peste se propage. Quand Ben refuse d'y croire, les frontières de la réalité se brouillent et un jeu impitoyable se déclenche entre les garçons...