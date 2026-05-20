Présenté hors-compétition au Festival de Cannes le 20 mai 2026, le premier chapitre du diptyque "La Bataille de Gaulle" est un film de guerre au souffle épique à voir absolument.

Les blockbusters hollywoodiens ont boudé le Festival de Cannes cette année. Pas grave, la Croisette a pu découvrir un blockbuster à la française. La Bataille de Gaulle : l'âge de fer, premier chapitre d'un diptyque qui retrace le combat de Charles de Gaulle pour libérer la France de l'Occupation allemande, a été présenté ce mercredi 20 mai 2026.

L'intrigue de ce premier volet débute en juin 1940, lorsque le maréchal Pétain capitule et signe l'Armistice. Le général de Gaulle s'envole alors pour l'Angleterre avec la ferme intention de se battre depuis l'extérieur. La tâche n'est pas aisée, puisque peu sont ceux qui croient en son projet, et qu'il doit faire face aux obstacles des forces étrangères. Mais sa détermination, mais aussi celles d'étudiants révoltés ou de soldats convaincus, vont lui permettre de fonder la France Libre et d'en faire un acteur solide de la Seconde Guerre mondiale.

La Bataille de Gaulle : l'âge de fer prend fin en 1942, tandis que le second, La Bataille de Gaulle : j'écris ton nom (qui n'a pas été présenté à Cannes et que Linternaute n'a pas encore vu) se focalisera sur les années 1943 à 1944, lorsque la Résistance est bien installée. Ces deux films sont réalisés par Antonin Baudry, cinéaste français de 51 ans qui s'était déjà illustré avec Le chant du loup et Quai d'Orsay. Simon Abkarian incarne le rôle principal, et partage l'affiche avec une myriade de visages reconnus : Simon Russell Beale, Benoît Magimel, Mathieu Kassovitz, Niels Schneider, Anamaria Vartolomei ou encore Florian Lesieur.

Notre critique de La Bataille de Gaulle : l'âge de fer

Avec La Bataille de Gaulle : l'âge de fer, Antonin Baudry signe une fresque d'une ampleur et d'un souffle épique rare dans le cinéma français, sur l'importance de l'engagement, de la résistance, de la foi en nos idéaux. On ne s'ennuie pas une seule seconde pendant les 2h40 que durent ce film historique. Les décors et costumes sont reconstruits avec précision et peignent une ambiance et une beauté rare dans les films de guerre, souvent froids et sombres ; les batailles historiques sont reconstruites avec une vraie tension formelle et narrative. Les joutes verbales et morales sont tout aussi passionnantes et succulentes. On en prend plein la vue (et plein les oreilles), et c'est un vrai régal.

Tous ces personnages qui ont marqué l'histoire du XXIe siècle (De Gaulle donc, mais aussi Churchill) sont ici ramenés à leur humanité, leurs failles, leurs doutes et leur humour. Les réalisateurs évitaient pendant longtemps le monument de la politique français, De Gaulle devient enfin un personnage de cinéma. Dépouillé de sa solennité, parfois même un peu gauche et moqué, il devient un homme faillible, drôle, pétri de doutes mais bercé par un idéal clair. Le tout ne fonctionnerait pas sans la prestation de Simon Abkarian, qui disparaît sous les traits de De Gaulle, parfaitement à l'aise dans les scènes d'humour ou celles de grande émotion.

Impressionnant, monumental, La Bataille de Gaulle l'est par sa mise en scène mais aussi par la confrontation entre les petits et les grands personnages de l'Histoire. Car, en parallèle du personnage de De Gaulle, on découvre celui du jeune Fernand Bonnier de La Chapelle, résistant inspiré par la figure du général, dont les actions vont impacter directement le destin de De Gaulle. La petite histoire rencontre la grande, ou l'inverse, et les deux à la fois. Les grands destins se font aussi grâce à la petite histoire et aux gigantesques valeurs. Un immanquable pour les passionnés d'histoire, mais également tous les spectateurs qui vont au cinéma pour "en prendre plein la vue".

Quelle est la date de sortie de La Bataille de Gaulle : l'âge de fer ?

La Bataille de Gaulle : l'âge de fer sort au cinéma le mercredi 3 mai 2026. Il faudra ensuite patienter à peine un mois pour découvrir le second et dernier épisode, J'écris ton nom, le 3 juillet 2026.

Synopsis - Juin 1940. La France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve : la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction : la France, sa France, n'a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari : convaincre le monde que la bataille de France n'est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l'ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l'Histoire qui semblait pourtant écrite d'avance...