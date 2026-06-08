Steven Spielberg dévoile son dernier film en tant que réalisateur, "Disclosure Day", au cinéma le 10 juin 2026.

Chacun des films de Steven Spielberg est attendu avec impatience. Et son dernier long-métrage, Disclosure Day (que l'on pourrait traduire par "la révélation"), ne déroge pas à la règle. Quatre ans après le drame intime The Fabelmans, le cinéaste américain de 79 ans renoue avec le blockbuster de science-fiction, dans lequel les habitants de la Terre découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers.

Le synopsis, détaillé ci-dessous, est bien mystérieux et révèle très peu de choses sur l'intrigue. On sait simplement qu'il s'agit d'un film de science-fiction dans lequel le réalisateur américain retrouve un univers qui lui est familier : celui des extra-terrestres et de notre relation avec des créatures venues de l'espace. Il s'agit d'un sujet cher à Steven Spielberg, qui l'a déjà convoqué dans E.T. l'extraterrestre, Rencontre du troisième type, ou encore La Guerre des mondes.

Au casting, Steven Spielberg a réuni des acteurs anglophones reconnus, comme Emily Blunt (Le diable s'habille en Prada, Oppenheimer, Sans un bruit,...), Josh O'Connor (The Crown, Challengers, Wake up dead man...), Colin Firth (Bridget Jones, Le discours d'un roi, Kingsman...) et Colman Domingo (Michael, Euphoria...). Disclosure Day sort au cinéma le 10 juin 2026.

Synopsis - Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable "Disclosure Day"...