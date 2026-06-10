"Disclosure Day", le dernier film de science-fiction de Steven Spielberg, est sorti au cinéma le 10 juin 2026. Et voici ce qu'en pense la presse.

Chacun des films de Steven Spielberg est attendu avec impatience. Et son dernier long-métrage, Disclosure Day (que l'on pourrait traduire par "la révélation"), en salles le 10 juin 2026, ne déroge pas à la règle. Quatre ans après le drame intime The Fabelmans, le cinéaste américain de 79 ans renoue avec le blockbuster de science-fiction, dans lequel les habitants de la Terre découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers.

C'est un sujet cher à Steven Spielberg, qui l'a déjà convoqué dans E.T. l'extraterrestre, Rencontre du troisième type, ou encore La Guerre des mondes. Si le synopsis de Disclosure Day est volontairement mystérieux, le public peut s'attendre à une réflexion sur notre rapport aux autres et à l'altérité. Au casting, Steven Spielberg a réuni des acteurs anglophones reconnus, comme Emily Blunt (Le diable s'habille en Prada, Oppenheimer, Sans un bruit,...), Josh O'Connor (The Crown, Challengers, Wake up dead man...), Colin Firth (Bridget Jones, Le discours d'un roi, Kingsman...) et Colman Domingo (Michael, Euphoria...).

L'avis des critiques sur Disclosure Day

Mais Disclosure Day vaut-il le coup ? Longtemps roi du box-office avec Jurassic Park, Les dents de la mer ou Indiana Jones, Steven Spielberg continue de réaliser des films de qualité mais rassemble bien moins les foules aujourd'hui. Mais si l'on se fie aux avis de la presse (Linternaute n'a pas pu le voir avant sa sortie), les spectateurs peuvent foncer en salles découvrir ce "bouleversant film" (Libération) "déjà culte" (Public). Sur 10 titres de presse recensées sur le site Allociné ce mercredi matin, il obtient la note de 4,1/5, et Première l'assure : le cinéaste "signe son film le plus risqué depuis longtemps".

Les fans de Steven Spielberg seront aux anges, ceux qui sont moins familiers de son cinéma seront peut-être surpris par ce Disclosure Day "aussi bizarre que sidérant" (Critikat.com), qui "rend un nouvel hommage au cinéma, à sa capacité à nous faire rêver et à comprendre qui nous sommes, du plus intime de nous-même au plus universel, en nous invitant tout simplement à "écouter" (franceinfo). Konbini salue un "thriller de science-fiction contemporain et émouvant", "d'une maîtrise absolue". S'il ne s'agit "pas du chef-d'oeuvre annoncé" selon Les Fiches du Cinéma, "Spielberg reste un génie de la mise en scène et du découpage" (Paris Match). Disclosure Day promet donc d'être un film étonnant à en croire ces premières critiques, mais qui vaut assurément le détour pour la proposition de cinéma. De toute manière, on aurait tort de se priver d'un nouveau Spielberg.

Synopsis - Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l'inévitable "Disclosure Day"...