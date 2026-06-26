La seconde partie de "La bataille de Gaulle" sort au cinéma le 26 juin 2026, un vendredi au lieu du traditionnel mercredi.

En France, les sorties cinéma sont traditionnellement le mercredi. Mais il arrive que des exceptions surviennent dans l'année. La Bataille de Gaulle : j'écris ton nom en fait partie : le long-métrage, suite de la première partie réalisée par Antonin Baudry, sort au cinéma ce vendredi 26 juin 2026.

La stratégie de diffusion est similaire à celle du Comte de Monte-Cristo, deux ans auparavant : l'objectif est de se différencier juste avant la Fête du cinéma, qui se déroule du 28 juin au 1er juillet, et qui permet de bénéficier de tarifs à 5 euros. L'objectif serait donc d'attirer l'attention du public, tout en lui permettant de bénéficier de l'événement promotionnel. Car rappelons-le, La Bataille de Gaulle : j'écris ton nom devait initialement sortir le vendredi 3 juillet, avant d'être avancé à cette semaine.

La première partie, sortie le 3 juin dernier, racontait deux années de vie du Général de Gaulle, lorsqu'il a décidé de créer la France Libre malgré les réticences de ses compatriotes et de la communauté internationale, de l'armistice signée par la France en juin 1940, jusqu'à la bataille de Bir Hakeim, du 27 mai au 11 juin 1942.

Cette seconde partie, intitulée J'écris ton nom (une référence au poème "Liberté" d'André Malraux ?), couvre les années 1943 et 1944. La légitimité de la France Libre n'est plus contestée, et la Résistance s'organise grâce au Général de Gaulle et à Jean Moulin. Mais le premier doit encore convaincre les Etats-Unis, qui lui préfèrent le général Henri Giraud.

Synopsis - Juin 1940. La France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve : la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction : la France, sa France, n'a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari : convaincre le monde que la bataille de France n'est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l'ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l'Histoire qui semblait pourtant écrite d'avance...