La seconde partie de "La bataille de Gaulle" sort au cinéma le 26 juin 2026. Une bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion.

Pathé a choisi ce jeudi 18 juin 2026, date anniversaire de l'appel du Général de Gaulle en 1940, pour dévoiler la bande-annonce de la seconde partie du diptyque La Bataille de Gaulle. La première partie, présentée hors-compétition lors du Festival de Cannes, est sortie au cinéma le 3 juin 2026. Elle racontait deux années de vie du Général de Gaulle, lorsqu'il a décidé de créer la France Libre malgré les réticences de ses compatriotes et de la communauté internationale, de l'armistice signée par la France en juin 1940, jusqu'à la bataille de Bir Hakeim, du 27 mai au 11 juin 1942.

Cette seconde partie, intitulée J'écris ton nom (une référence au poème "Liberté" d'André Malraux ?), couvrira les années 1943 et 1944. La légitimité de la France Libre n'est plus contestée, et la Résistance s'organise grâce au Général de Gaulle et à Jean Moulin. Mais le premier doit encore convaincre les Etats-Unis, qui lui préfèrent le général Henri Giraud. La bande-annonce (ci-dessous) promet une nouvelle fois d'offrir du grand spectacle dans ce blockbuster à la française, qui sort au cinéma ce vendredi 26 juin, pile à temps pour le Fête du Cinéma (du 28 juin au 1er juillet 2026).

Synopsis - Juin 1940. La France s'effondre et signe l'armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s'échappe vers Londres pour sauver ce qu'il reste d'un rêve : la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction : la France, sa France, n'a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari : convaincre le monde que la bataille de France n'est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l'ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l'Histoire qui semblait pourtant écrite d'avance...