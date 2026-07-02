Milly Alcock incarne l'héroïne de "Supergirl", sorti au cinéma le 1er juillet 2026.

La cousine de Superman a enfin droit à ses propres aventures sur grand écran. Supergirl, nouveau film de super-héros DC réalisé par Craig Gillespie, est sorti au cinéma ce mercredi 1er juillet 2026. Milly Alcock (qui jouait la jeune Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon) incarne Kara Zor-El, qui parcourt la galaxie alors qu'elle célèbre son 23e anniversaire, en quête de vengeance, aux côtés de son chien Krypto. Jason Momoa (Lobo), Matthias Schoenaerts (Krem, le méchant du film), David Corenswet (Superman) et Eve Ridley (Ruthye Marye Knoll) sont également au casting.

Qui est Milly Alcock, actrice de Supergirl ?

Amelia "Milly" Alcock a été choisie pour incarner Kara Zor-El/Supergirl, la cousine de Superman, dans le film qui lui est dédié. Cette actrice australienne de 26 ans a fait ses débuts dans la série australienne Wonderland en 2014, avant de décrocher des rôles dans les séries High Life, Upright et Janet King. Mais il faudra attendre 2022 pour qu'elle acquiert enfin une certaine notoriété : elle est choisie pour jouer le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen dans sa jeunesse dans le prequel de Game of Thrones, House of the Dragon (dans le début de la première saison et dans certaines scènes d'hallucination dans la saison 2).

Elle se fait alors connaître du grand public, avant de rejoindre l'univers DC dans le rôle de Supergirl. Avant le film dédié, elle avait déjà incarné ce rôle dans le long-métrage Superman, de James Gunn, sorti en 2025. Elle est déjà annoncée dans Man of Tomorrow, suite des aventures de Clark Kent, dont la sortie est prévue en 2027. Elle a également été à l'affiche de la série Sirens, diffusée sur Netflix en 2025, avec Julianne Moore, Meghann Fahy et Kevin Bacon.

Synopsis - Lorsqu'un adversaire aussi impitoyable qu'inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecoeur avec un improbable compagnon et s'engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice...