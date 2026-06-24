La comédie pseudo-historique fantasque de Michel Leclerc est sortie au cinéma le 24 juin 2026.

Dans Les Caprices de l'enfant-roi, le réalisateur français Michel Leclerc (Le nom des gens) revisite une partie de l'histoire de France. Et si Savinien de Cyrano de Bergerac, écrivain français qui a inspiré le personnage d'Edmond Rostand, avait rencontré Molière et Louis XIV ? De ce point de départ qui ne se retrouve dans aucun manuel d'histoire, le cinéaste déroule une comédie historique fantaisiste et haute en couleur.

Dans le détail, l'intrigue se déroule en 1651, pendant la Fronde, une période de révoltes face à la montée de l'autorité monarchique en France. Alors que le futur Louis XIV (Niels Hamel-Brochen) est encore adolescent, sa mère Anne d'Autriche (Doria Tillier) décide de l'exfiltrer pour sa sécurité et de le remplacer par un sosie, le temps de l'attente de son couronnement. Elle confie son fils à D'Artagnan (Franck Dubosc), qui lui mène le cache auprès de Cyrano de Bergerac (Artus). Pour éviter les soupçons, ce dernier intègre avec l'enfant la troupe de théâtre de Madeleine Béjart (Julia Piaton) et Molière (Nemo Schiffman). Alors que les complots et les manipulations se jouent à la Cour, le jeune Louis devient comédien malgré lui et découvre la liberté hors de sa fonction royale.

Rien n'est vrai (ou du moins, rien n'est historiquement prouvé), mais Les Caprices de l'enfant-roi se révèle une fantasque comédie populaire, qui décortique le jeu de pouvoir, les manipulations, et la politique d'aujourd'hui. Le spectateur s'amuse de nombreuses références contemporaines ("on n'a jamais vu un petit roi aimer sa prof de théâtre de vingt ans son aînée", lance un personnage) et démonte la machine monarchique. Gouverner, c'est jouer un rôle, et ce ne sont pas les puissants qui en paient les conséquences. Les acteurs sont en très grande forme, mention spéciale à Franck Dubosc, hilarant en D'Artagnan dépassé mais toujours bien conscient de sa propre légende.

Cependant, le film s'étire parfois en longueur, la faute à une accumulation d'intrigues, mais Michel Leclerc dépoussière suffisamment le genre du film de capes et d'épées à la française pour qu'on lui pardonne ces défauts. Au final, on se laisse cueillir par ce tempo enlevé et par le charme du long-métrage. Les caprices de l'enfant roi souffle un vrai vent de fraicheur en cet été qui s'annonce déjà caniculaire.

Synopsis - 1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d'Autriche décide d'exfiltrer son fils pour le mettre à l'abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D'Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l'art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil...