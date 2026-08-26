Ridley Scott a sorti son film, "The Dog Stars", le 26 août 2026. Jacob Elordi, Margaret Qualley et Josh Brolin sont au casting.

Âgé de 88 ans, Ridley Scott ne semble toutefois pas prêt de vouloir ralentir la cadence. Deux ans après la sortie de Gladiator 2, le cinéaste britannique dévoile un nouveau long-métrage ce mercredi 26 août 2026. The Dog Stars est l'adaptation du roman La constellation du chien de Peter Heller. L'intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique, dans lequel un jeune pilote vit avec un militaire survivaliste, jusqu'au jour où une transmission radio mystérieuse le pousse à partir à la recherche de ce qui pourrait changer l'avenir de l'humanité.

Le casting réunit des visages en vogue à Hollywood, comme Jacob Elordi (Euphoria, Frankenstein), Josh Brolin (Avengers Endgame, Dune), Margaret Qualley (The Substance), Guy Pearce (Memento, The Brutalist), Benedict Wong (Doctor Strange) et Allison Janney (La diplomate, A la maison blanche).

Après les déceptions critiques de Napoleon et Gladiator, Ridley Scott semble avoir (un peu) renoué avec la presse avec The Dog Stars, film sur l'apocalypse d'un étonnant optimisme. Pour Allociné, le réalisateur britannique signe "un film poétique et optimiste" qui a de quoi surprendre le public, qui "interroge ce que l'on devient lorsque la civilisation s'effondre" pour Le Monde. De son côté, Les Echos le qualifie de "bizarrerie postapocalyptique", de "curieuse méditation aérienne sur la mort, l'amour et la fin du monde". Il s'agit surtout "d'une belle surprise, surtout pour les yeux", juge Le Huffington Post.

En revanche, la critique n'est pas unanime, L'Humanité déplorant "un gros raté du cinéaste britannique". De son côté, franceinfo est plus mesuré : "servi par un casting de luxe, avec une mise en scène fluide et immersive grâce à un tournage à caméras multiples, ce nouveau film du réalisateur de Thelma et Louise ne suscite pourtant pas de grandes émotions".

Synopsis - Dans un monde post-apocalyptique sans foi ni loi, Hig, un jeune pilote, s'est constitué un foyer protégé mais isolé avec l'aide de Bangley, un militaire survivaliste. Un jour, une mystérieuse transmission radio le pousse à s'aventurer aux frontières de l'inconnu à la recherche d'un ultime espoir…