Ridley Scott a sorti son film, "The Dog Stars", le 26 août 2026. Jacob Elordi, Margaret Qualley et Josh Brolin sont au casting.
Âgé de 88 ans, Ridley Scott ne semble toutefois pas prêt de vouloir ralentir la cadence. Deux ans après la sortie de Gladiator 2, le cinéaste britannique dévoile un nouveau long-métrage ce mercredi 26 août 2026. The Dog Stars est l'adaptation du roman La constellation du chien de Peter Heller. L'intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique, dans lequel un jeune pilote vit avec un militaire survivaliste, jusqu'au jour où une transmission radio mystérieuse le pousse à partir à la recherche de ce qui pourrait changer l'avenir de l'humanité.
Le casting réunit des visages en vogue à Hollywood, comme Jacob Elordi (Euphoria, Frankenstein), Josh Brolin (Avengers Endgame, Dune), Margaret Qualley (The Substance), Guy Pearce (Memento, The Brutalist), Benedict Wong (Doctor Strange) et Allison Janney (La diplomate, A la maison blanche).
L'avis des critiques sur The Dog Stars
Après les déceptions critiques de Napoleon et Gladiator, Ridley Scott semble avoir (un peu) renoué avec la presse avec The Dog Stars, film sur l'apocalypse d'un étonnant optimisme. Pour Allociné, le réalisateur britannique signe "un film poétique et optimiste" qui a de quoi surprendre le public, qui "interroge ce que l'on devient lorsque la civilisation s'effondre" pour Le Monde. De son côté, Les Echos le qualifie de "bizarrerie postapocalyptique", de "curieuse méditation aérienne sur la mort, l'amour et la fin du monde". Il s'agit surtout "d'une belle surprise, surtout pour les yeux", juge Le Huffington Post.
En revanche, la critique n'est pas unanime, L'Humanité déplorant "un gros raté du cinéaste britannique". De son côté, franceinfo est plus mesuré : "servi par un casting de luxe, avec une mise en scène fluide et immersive grâce à un tournage à caméras multiples, ce nouveau film du réalisateur de Thelma et Louise ne suscite pourtant pas de grandes émotions".
Voir la bande-annonce de The Dog Stars
Synopsis - Dans un monde post-apocalyptique sans foi ni loi, Hig, un jeune pilote, s'est constitué un foyer protégé mais isolé avec l'aide de Bangley, un militaire survivaliste. Un jour, une mystérieuse transmission radio le pousse à s'aventurer aux frontières de l'inconnu à la recherche d'un ultime espoir…
Thriller
- Distribution de the dog stars
- The dog stars date de sortie
- Jacob elordi
- Distribution de the power of the dog > Guide
- Des vivants : la série a été tournée au Bataclan, cela crée un malaise pour certaines victimes > Guide
- La chronique des Bridgerton : intrigue, casting, streaming... Les infos sur la série romantique de Netflix > Accueil - Netflix
- The Waterfront : un thriller familial inspiré de faits réels à voir sur Netflix > Guide
- 1923 : synopsis, casting, streaming, date… Tout sur la série de Paramount + > Guide
- Le Prestige : avez-vous bien compris le film ? Les explications sur la fin
- Get Out
- Enemy : que signifie la fin du film ? Tentative d'explication
- Fargo : les frères Coen se moquent totalement des spectateurs dans le générique, êtes-vous tombé dans le panneau ?
- Un simple accident : Palme d'or, bande-annonce, streaming, séances, avis...
- 13 jours, 13 nuits : la prochaine superproduction française se dévoile dans une bande-annonce électrique
- Mort sur le Nil : casting, séances, streaming, bande-annonce, avis...
- Parasite : après le film, où en est le projet de série pour HBO ?
- Insaisissables 3 : de premières images du braquage magique et une date de sortie annoncée
- Decision to leave
- Seven
- A Couteaux Tirés : synopsis, casting, streaming, avis, bande-annonce, interview...
- Shutter Island
- Zodiac : synopsis, casting, bande-annonce, histoire vraie, streaming...
- Black Swan
- Fight Club
- Psychose
- Le Silence des agneaux
- Pulp Fiction
- Les Crimes du futur
- Les Dents de la mer
- Drive : Ryan Gosling conduit-il vraiment dans le film ?
- American Nightmare
- Old boy
- Maigret : synopsis, casting, Depardieu, avis...