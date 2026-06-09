Une nouvelle bande-annonce du thriller réalisé par Ridley Scott, avec Jacob Elordi et Josh Brolin, a été dévoilée ce lundi 8 juin 2026.

Âgé de 88 ans, Ridley Scott ne semble toutefois pas prêt de vouloir ralentir la cadence. Deux ans après la sortie de Gladiator 2, le cinéaste britannique dévoile un nouveau long-métrage. The Dog Stars est l'adaptation du roman La constellation du chien de Peter Heller. L'intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique, dans lequel un jeune pilote vit avec un militaire survivaliste, jusqu'au jour où une transmission radio mystérieuse le pousse à partir à la recherche de ce qui pourrait changer l'avenir de l'humanité.

Une nouvelle bande-annonce du long-métrage a été dévoilée ce lundi 8 juin 2026. On peut y apercevoir l'univers développé par Ridley Scott, mais également avoir un aperçu des performances de Jacob Elordi (Euphoria, Frankenstein), Josh Brolin (Avengers Endgame, Dune), Margaret Qualley (The Substance), Guy Pearce (Memento, The Brutalist), Benedict Wong (Doctor Strange) et Allison Janney (La diplomate, A la maison blanche). The Dog Stars sort au cinéma le 26 août 2026. Avant cela, vous pouvez découvrir les premières images du film ci-dessous.

Synopsis - Dans un monde post-apocalyptique sans foi ni loi, Hig, un jeune pilote, s'est constitué un foyer protégé mais isolé avec l'aide de Bangley, un militaire survivaliste. Un jour, une mystérieuse transmission radio le pousse à s'aventurer aux frontières de l'inconnu à la recherche d'un ultime espoir…