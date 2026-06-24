Le nouveau film de la franchise "Les Minions" est sorti au cinéma ce mercredi 24 juin 2026.

Les petits bonhommes jaunes les plus hilarants du grand écran sont de retour. Des minions et des monstres, troisième volet de la franchise dérivée de la saga Moi, moche et méchant, sort au cinéma ce mercredi 24 juin 2026. Cette fois, les spectateurs vont plonger dans les coulisses de l'Hollywood des années 1920, alors que les Minions se mettent en tête de créer leurs propres créatures pour réaliser leur propre film de monstres

Mais si vous êtes parents, peut-être vous posez-vous la question de savoir si votre enfant est en âge de voir ce film d'animation. Il est toujours délicat de savoir si un dessin animé est adapté pour ses propres enfants : les parents ne savent pas nécessairement à l'avance de quelles scènes est composé le film, et chaque enfant a sa propre sensibilité.

C'est pour cela que des certifications officielles et des limites d'âge existent. Des minions et des monstres est considéré comme tous publics, à partir de 6 ans avec accompagnement parental selon les normes de plusieurs pays (UK, USA, Allemagne...). A titre indicatif, le premier film Les Minions sorti en 2015 était accompagné de la mention Tous publics par le CNC. Si votre enfant a pu voir ou comprendre les épisodes précédents, celui-ci devrait normalement être adapté. Mais encore une fois, tout dépend de la sensibilité de votre enfant.

Nous vous recommandons de consulter le guide parental du site IMDB, qui recense toutes les scènes dites "sensibles" du film, avant de prendre la décision d'emmener votre enfant voir Des minions et des monstres. En règle générale, il convient de se renseigner sur le contenu d'un film avant d'emmener voir ses petits au cinéma. S'il n'existe aucune restriction officielle, le cinéma est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans (hors séances et films adaptés) par les exploitants (UGC, Gaumont Pathé...), et que les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte. En général, il est également déconseillé par plusieurs campagnes l'utilisation des écrans avant 3 ans.

Synopsis - Dans les années 1920 à Hollywood, les Minions travaillent dans l'industrie cinématographique. Voulant faire leur propre film de monstre, ils décident de créer leurs propres créatures et de partir à leur recherche à travers le monde.