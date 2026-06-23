Des minions et des monstres Le nouveau film de la franchise "Les Minions" sort au cinéma ce mercredi 24 juin 2026.

Synopsis - Dans les années 1920 à Hollywood, les Minions travaillent dans l'industrie cinématographique. Voulant faire leur propre film de monstre, ils décident de créer leurs propres créatures et de partir à leur recherche à travers le monde.

Manon Bricard

Dessin animé