Le nouveau film de la franchise "Les Minions" sort au cinéma ce mercredi 24 juin 2026.
Synopsis - Dans les années 1920 à Hollywood, les Minions travaillent dans l'industrie cinématographique. Voulant faire leur propre film de monstre, ils décident de créer leurs propres créatures et de partir à leur recherche à travers le monde.
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