Plongée dans les coulisses de l'institution théâtrale avec "De la Comédie-Française", réalisé par Bertrand Usclat et Martin Darondeau, sorti au cinéma le 22 juillet 2026.

La Comédie-Française lève le voile sur son institution... au cinéma. De la Comédie-Française est la première réalisation de Bertrand Usclat et Martin Darondeau, avec Pauline Clément dans le premier rôle, trio qui a travaillé pendant plusieurs années sur les émissions satiriques Broute, sur Youtube. Pour leur premier gros projet de cinéaste, le duo plonge les spectateurs dans les coulisses de la célèbre institution théâtrale.

Nina dévoile sa première mise en scène de Macbeth à la Comédie-Française dans moins de 3 heures. Mais rien ne se passe comme prévu : problèmes techniques, problèmes de casting, retards, coups de stress, rien ne va plus. Nina va devoir tout faire pour aller au bout, car s'il y a bien une règle qui prime au sein de l'institution, c'est qu'on n'annule pas une représentation. A partir de ce pitch très simple, De la Comédie-Française embarque le spectateur pour une joyeuse comédie d'1h15.

De la Comédie-Française a été primé à quatre reprises lors du dernier festival de l'Alpe d'Huez, en janvier : le film a reçu le Prix spécial du Jury, le Prix du Public, le Prix coup de coeur de la région et le Prix Canal+ du meilleur film, devenant la comédie la plus primée de l'histoire du festival. Une avalanche de récompenses que Linternaute valide : Bertrand Usclat et Martin Darondeau ont signé une comédie joyeuse et finement écrite, sans temps mort, qui emprunte à d'autres grands classiques, comme Le Sens de la Fête. Avec un sens de la punchline et surtout des prestations d'acteurs excellentes (que des membres de la Comédie-Française, du premier au plus petit rôle), De la Comédie-Française rend hommage au théâtre et à l'esprit de troupe avec brio. Une comédie rafraichissante qu'il ne faut surtout pas manquer cet été !

L'avis de la rédaction Points forts Des acteurs (tous de la Comédie-Française) excellents.

Un rythme effréné.

Une écriture fine et des gags qui font toujours mouche.

Un hommage au théâtre et à l'esprit de troupe. Points faibles C'est trop court...

Notre interview avec Bertrand Usclat et Martin Darondeau

Synopsis - Dans trois heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l'agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d'égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout car s'il y a bien une règle d'or à la Comédie-Française, c'est qu'on n'annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation...