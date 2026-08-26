Sorti ce mercredi 26 août 2026, ce drame sur la question de l'identité avec Niels Schneider et Léa Seydoux ne nous a pas laissés indifférents.

Les festivals sont des espaces de découvertes de talents émergents ou de nouvelles histoires. Depuis 1946, le Festival de Cannes fait figure en la matière, proposant des longs-métrages d'auteurs reconnus, mais également des histoires ou des mises en scène plus surprenantes. Ce mercredi 26 août, il est possible de découvrir la proposition la plus originale de la compétition 2026. En lice pour la Palme d'or, ce film n'a pas remporté de prix, mais a probablement offert la projection la plus étrange de cette édition plutôt sage.

L'inconnue est la dernière réalisation d'Arthur Harari. Ce réalisateur et scénariste français avait fait sensation avec son premier long-métrage, Diamant noir, en 2016. Par la suite, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, obtient la ferveur des cinéphiles et décroche son premier César du meilleur scénario original. Il en remporte un second, ainsi que l'Oscar du meilleur scénario original, pour Anatomie d'une chute, qu'il a écrit en collaboration avec sa compagne, la réalisatrice Justine Triet.

Sa troisième réalisation est aussi, peut-être, la plus déroutante. Librement adapté de la bande-dessinée Le Cas David Zimmerman, ce récit fantastique met en scène Niels Schneider dans la peau d'un photographe solitaire, qui passe la nuit avec une femme mystérieuse (Léa Seydoux) au cours d'une soirée. Il se réveille cependant le lendemain dans le corps de cette inconnue. Il va alors chercher à retrouver la trace de cette femme, dans l'espoir de reprendre possession de son corps.

On doit l'avouer, la projection de L'inconnue au Festival de Cannes en mai dernier nous a laissés franchement dubitatifs sur le moment. Récit kafkaïen par excellence, qui s'interroge sur notre trouble identitaire et un malaise existentiel profond, L'inconnue comporte plusieurs scènes étranges qui provoquent un malaise similaire à ceux que les protagonistes, prisonniers dans le corps d'un autre, traversent pendant tout le film (notamment l'une où le héros fait l'amour avec son corps, habité par une autre).

Longs silences troublants, peu de dialogues, il flotte dans ce film une ambiance singulière. Le malaise est palpable, mais l'aliénation et la réflexion sur ce qui fait notre identité reste passionnante et très sensible. Mais à trop vouloir être naturaliste et silencieux, le spectateur peut décrocher, ou avoir de la peine à suivre le propos du scénariste. Au bout de 2h20, on en ressort confus et poisseux. Ce qui est sûr, c'es que L'inconnue, en salles depuis ce mercredi 26 août, provoque son effet !

Synopsis - A bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu'il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit. Quelques heures plus tard, David se réveille : il est dans le corps de l'inconnue...