La réalisatrice Olivia Wilde décortique avec mordant le mariage moderne avec "L'invitation", au cinéma le 16 septembre 2026.

"Il faut toujours être amoureux. Voilà pourquoi il ne faut jamais se marier". C'est par cette citation d'Oscar Wilde que s'ouvre L'invitation, comédie noire d'Olivia Wilde (qui n'a pas de lien parenté avec l'auteur irlandais), au cinéma ce mercredi 16 septembre. Celle-ci adapte la pièce de théâtre Sentimental de Cesc Gay, devenu un film espagnol qui a eu droit à un remake dans plusieurs pays (notamment Et plus si affinités d'Olivier Ducray et Wilfried Méance en France).

La version américaine se faisait attendre, et c'est désormais chose faite, grâce à un scénario écrit par Rashida Jones et Will McCormack. L'invitation suit, comme son nom l'indique, la soirée mouvementée d'un couple en crise (Seth Rogen et Olivia Wilde) lorsqu'il se décide d'inviter ses voisins du dessus (Edward Norton et Penelope Cruz) à dîner. Les premiers sont mariés depuis longtemps et extrêmement malheureux, les seconds dans les premiers mois d'une relation très libre, et rayonnent. Ce qui devait n'être qu'un simple repas de voisinage se transforme alors en un huis-clos psychologique, où les secrets et les failles des uns et des autres finissent par apparaître au grand jour.

Notre critique sur L'invitation

Avec L'invitation, Olivia Wilde décortique le mariage moderne avec deux opposés : un couple usé qui ne se supporte plus, un couple jeune et ouvert dont les failles commencent tout juste à apparaître. En auscultant les dynamiques de couple, ce huis clos quasi-théâtral, fluide et maîtrisé se révèle particulièrement incisif et mordant. Finalement, qu'est-ce qu'un couple sain ? Les dialogues sont bien écrits et drôles, à condition d'être adepte d'un humour noir qui repose principalement sur le malaise et les déboires de ses protagonistes.

Les comédiens s'en donnent à coeur joie et offrent, chacun à leur tour, de belles prestations : Seth Rogen est parfaitement convaincant dans un rôle, certes assez commun au reste de sa filmographie, mais parsemé de fêlures qui le rendent tantôt irritant, tantôt attachant ; Penelope Cruz irradie l'écran ; Edward Norton est convaincant dans la stature d'un homme en apparence parfait qui cache de profondes blessures ; et Olivia Wilde parfaitement réaliste dans le rôle d'une femme enfermée dans sa vie et son couple. Les acteurs s'amusent et incarnent des personnages plus complexes que ce que les apparences laissent penser de prime abord.

L'invitation se révèle être un film totalement maîtrisé et efficace, mais qui n'a rien d'original et ressemble beaucoup à d'autres longs-métrages du genre, qui emprunte à Scène de la vie conjugale, La Rupture ou Marriage Story. Si le début fonctionne parfaitement, le scénario s'enlise finalement dans les rebondissements convenus d'une comédie de mœurs, et le spectateur ne découvre rien de nouveau. Plus embêtant, on voit venir les rebondissements à deux kilomètres, et le dénouement se révèle extrêmement prévisible dès les premières minutes du film. Reste le final, contraste étonnant de douceur et de mélancolie, à rebours des clichés par rapport à la tension et au malaise qui règne durant le reste du long-métrage. Un portrait du mariage mordant et efficace, mais qui ne résistera probablement pas au passage du temps.

Note de la rédaction Points forts Des dialogues mordants

Les prestations d'acteurs

Une peinture du mariage moderne qui sonne juste Points faibles Le scénario reste extrêmement prévisible et jamais bien surprenant

Un manque d'originalité

Synopsis - Angela et Joe invitent leurs mystérieux nouveaux voisins du dessus à dîner. La soirée va alors rapidement faire voler en éclats toutes leurs certitudes...