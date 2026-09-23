Brad Pitt joue un vétéran de l'armée qui doit survivre en nature hostile avec son chien dans le film d'aventures de David Ayer, en salles le 23 septembre 2026.
Heart of the Beast est un film d'action et d'aventure réalisé par David Ayer, sorti au cinéma le 23 septembre 2026. Brad Pitt y incarne un vétéran de l'armée et ancien des forces spéciales, victime d'un crash d'avion. Il se retrouve alors perdu au fin fond de l'Alaska avec son fidèle chien, Odin. A travers un récit de survie, le réalisateur de Fury et Suicide Squad dresse le portrait de l'amitié entre un homme et son loyal compagnon.
Noté 3,1/5 par la presse sur Allociné (16 titres recensés le 23 septembre au matin), Heart of the Beast a globalement séduit la critique française. Il est qualifié de "film de survie qui nous tient en haleine du début à la fin", quand Femme Actuelle juge que "les fans de Brad Pitt en auront pour leur argent". Avec "des rebondissements nombreux et haletants" (Voici), il s'agit presque d'un "blockbuster un peu à part, à la marge des canons hollywoodiens actuels" (La Voix du Nord), "rugueux, suffisamment musclé [...] mais assez émouvant" (Le Point) qui "séduit grâce à l'impressionnant duo d'acteurs formé par l'acteur américain et le chien Uber" (Libération).
La force du film semble en effet résidé dans la relation entre Brad Pitt et son chien, "qui excellent tous deux dans leur registre – si, si, ce chien joue réellement, et il ne cabotine jamais" (Le Parisien). Parmi les déçus, Télé 7 Jours déplore "une odyssée sauvage moins tendue et rugueuse qu'escomptée, souvent déjà vue", ou Ecran Large, qui déplore "un survival pataud et politiquement douteux".
Synopsis - Après un terrible crash d'avion, James Belmont, ancien des forces spéciales, se retrouve perdu au coeur de l'Alaska avec son chien Odin, depuis toujours à ses côtés. Livrés à eux-mêmes dans une nature aussi magnifique qu'impitoyable, ils devront puiser dans leurs dernières forces pour survivre ensemble...
Film d'action
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