Réalisé par Jeanne Herry, "Garance" raconte l'histoire d'une femme aux prises avec l'alcool, avec Adèle Exarchopoulos et Sara Giraudeau.

Dans Garance, réalisation de Jeanne Herry (Je verrai toujours vos visages) sorti au cinéma le 23 septembre 2026, Adèle Exarchopoulos incarne une actrice qui souffre d'alcoolisme et que l'on suit sur huit ans de vie à travers ses différentes révolutions personnelles. Sara Giraudeau partage également l'affiche avec l'actrice aux deux César. Le film était d'ailleurs en compétition lors du Festival de Cannes 2026, mais n'a, finalement, pas figuré au palmarès.

Garance a toutefois récolté d'excellentes critiques de la part de la presse, avec une note s'élevant à 3,7/5 sur Allociné, pour 21 titres recensés. Bande à part salue un film "troublant, vrai et poignant" sur la réparation et l'importance du collectif, quand franceinfo qualifie la réalisation de Jeanne Herry d'"oeuvre sombre, traversée par des moments magiques". Les critiques s'entendent sur la luminosité du long-métrage ("un film sur l'alcoolisme au féminin qui se permet de ne pas être plombant" note La Voix du Nord, "un drame lumineux avec un optimisme et un goût pour la nuance" pour le JDD) et la sensibilité du "portrait subtil" (Première) dressé par Jeanne Herry.

C'est particulièrement la performance d'actrice d'Adèle Exarchopoulos qui fait l'unanimité. "Impériale et bouleversante" (L'Humanité), elle "livre une interprétation vibrante "(Le Parisien) et "flamboyante" (Les Echos). De quoi assurer à la comédienne française de 32 ans un troisième César ? Réponse le 25 février 2027.

Synopsis - Garance est une jeune actrice alcoolique. Huit ans d'un parcours fait de déménagements, de travail, de rencontres, de fêtes et d'angoisses, de joies et de coups durs. Mais aussi une révolution intime, amicale et sexuelle, un chaos aux allures de "grande récré" où se mêlent autant d'amour que de destruction...