Suite indirecte de The Social Network sans David Fincher à la réalisation ni Jesse Eisenberg dans le rôle de Mark Zuckerberg, "The Social Reckoning" est sorti au cinéma le 7 octobre 2026.

Seize ans après The Social Network, film édifiant de David Fincher sur la naissance de Facebook, le réseau social fait de nouveau l'objet d'un long-métrage. Aaron Sorkin, scénariste du premier, réalisé The Social Reckoning en salles le 7 octobre. Cette fois, il revient sur les Facebook Files, une affaire de fuite de documents internes de l'entreprise qui a ébranlé l'entreprise en 2021. Grâce à une lanceuse d'alerte, il a été révélé que Facebook était au courant des effets néfastes de son réseau social sur la santé mentale et l'image corporelle des jeunes, mais que l'entreprise choisissait de minimiser voire d'ignorer l'affaire, mais qu'il favorisait également des contenus clivants pour créer de l'engagement, au détriment de la sécurité de ses utilisateurs et des principes démocratiques.

Jesse Eisenberg n'a pas souhaité reprendre le rôle de Mark Zuckenberg, malgré l'insistance d'Aaron Sorkin. Il a été remplacé par Jeremy Strong, révélé dans la série Succession. Jeremy Allen White (The Bear) incarne le journaliste du Wall Street Journal qui révèle l'affaire, tandis que l'actrice oscarisée Mikey Madison (Anora) incarne Frances Haugen, la lanceuse d'alerte des Facebook Files.

L'avis des critiques

Comme souvent, la critique française est globalement conquise par The Social Reckoning, film à charge sur le réseau social et son entreprise. "Film d'investigation journalistique passionnant" pour Konbini, Le Figaro salue un long-métrage "imparable" sur "la transformation des réseaux sociaux en arme de désinformation et de polarisation massive", quand le Dauphiné Libéré loue "un thriller glaçant sur le réseau social, source de manipulation, de désinformation et de complotisme". Il s'agit d'un "plaisir hollywoodien à ne pas bouder" pour Télérama, pour qui "Aaron Sorkin questionne brillamment la toute-puissance de Mark Zuckerberg".

A l'inverse, quelques sons de cloches négatifs s'élèvent contre The Social Reckoning, à l'instar du Huffington Post Post qui le qualifie de "mauvais nouveau film sur Facebook", qui est "loin, très loin du niveau de son prédécesseur", The Social Network. "La faute à des dialogues poussifs", juge le média en ligne, "les choix de mise en scène" et "la leçon de journalisme caricaturale". Si d'autres médias, comme Ecran Large, le jugent également "très imparfait et pas subtil", la presse française s'accorde sur le fait que son propos et ses questionnements en font un film à voir ce 7 octobre 2026.

Synopsis - Frances Haugen, une jeune ingénieure chez Facebook, sollicite l'aide de Jeff Horwitz, journaliste au Wall Street Journal. Ensemble, ils se lancent dans une enquête pleine de dangers qui les mènera à révéler au grand jour les secrets les mieux gardés du puissant réseau social...