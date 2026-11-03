Le film qui revient sur le procès de Marie-Claire Chevalier, jugée pour avortement illégal en 1972, sort au cinéma ce mercredi 4 novembre. Notre critique.

Le cinéma français propose de revivre un moment marquant de la société française cette semaine. Réalisé par le duo Lauriane Escaffre et Yvo Muller, L'affaire Marie-Claire, au cinéma ce mercredi 4 novembre, revient sur une histoire vraie marquante et surtout sur une affaire judiciaire historique : celle que l'on connaît sous le nom du "procès Bobigny".

En 1972, une adolescente, Marie-Claire Chevalier, ainsi que sa mère et deux autres femmes, sont jugées pour avortement illégal. La jeune fille a eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) clandestine après avoir été victime d'un viol. L'avocate Gisèle Halimi, chargée de défendre les accusées, décide de profiter du procès pour dénoncer publiquement la loi contre l'avortement clandestin. Cette affaire a été décisive et a été l'un des événements qui a permis, trois ans plus tard, à la loi Veil de voir le jour.

L'actrice franco-britannique Charlotte Gainsbourg incarne Gisèle Halimi, face à Cécile de France, Grégory Gadebois, Saül Benchetrit ou encore Sarah Suco.

Notre critique sur L'affaire Marie-Claire

Linternaute a découvert le long-métrage lors de sa projection, hors compétition, au Festival de Cannes, en mai 2026. L'affaire Marie-Claire propose de reconstituer ce moment charnière de l'histoire judiciaire en France, à partir du moment où Gisèle Halimi accepte de défendre la famille Chevalier, jusqu'au verdict. Le long-métrage se révèle efficace dans sa démonstration, rend un hommage appuyé à ces pionnières du féminisme et du droit à l'IVG. Malheureusement, il reste bien trop scolaire et sage pour être mémorable. Le scénario est limpide dans ses intentions, mais manque parfois de finesse : on se retrouve parfois avec des dialogues très (trop) didactiques et explicatifs.

Le duo de réalisateurs Lauriane Escaffre et Yvo Muller fait parfaitement le travail attendu, dans les rangs calibrés du "film de procès inspiré d'une histoire vraie", sans chercher à dépasser son sujet. Charlotte Gainsbourg joue une Gisèle Halimi juste, toute en tension, mais l'émotion reste de surface. Reste Cécile de France, qui incarne le véritable coeur émotionnel du film. Que ça soit son témoignage ou sa réaction lors du verdict, la comédienne belge est bouleversante.

L'affaire Marie-Claire est finalement un film de procès efficace, mais qui manque d'originalité et de puissance pour être impactant sur le long-terme. Il intéressera néanmoins tous les amateurs du genre, et ceux qui souhaitent replonger dans l'histoire du droit des femmes en France. Sortie le 4 novembre 2026.

La critique de Linternaute Points forts Cécile de France, bouleversante

Une démonstration claire et efficace d'un moment fondamental de l'histoire des femmes en France.

Un hommage aux pionnières du féminisme et du droit à l'IVG. Points faibles Une écriture bien trop scolaire

Un film de procès calibré mais qui manque d'originalité pour être véritablement marquant.

Synopsis - Novembre 1972. Au tribunal de Bobigny, un procès hors norme secoue la France entière. Marie-Claire Chevalier, 16 ans, est accusée d'avoir avorté illégalement. A la barre, sa mère et toutes les femmes qui l'ont aidée. Leur avocate, Gisèle Halimi, fait un pari fou, insensé : elle leur demande de ne pas plaider coupable. Gisèle va faire ce qui n'a jamais été fait auparavant, elle va accuser et attaquer la loi, au risque de tout perdre...