Fred Cavayé réalise une nouvelle version des "Misérables", roman de Victor Hugo maintes fois adapté. Il sort au cinéma ce mercredi 14 octobre 2026.

Deux ans après Le Comte de Monte-Cristo, un nouveau monument de la littérature française est adapté au cinéma. Ce mercredi 14 octobre, les spectateurs des salles obscures peuvent découvrir Les Misérables, roman fleuve et classique écrit par Victor Hugo et publié en 1862. Celui-ci a eu droit à de nombreuses adaptations, sur petit, grand écran ou au théâtre ou en bande-dessinée. Après Jean Gabin, Lino Ventura ou Jean-Paul Belmondo, c'est Vincent Lindon qui prête ses traits à Jean Valjean, ancien bagnard qui décide de faire le bien autour de lui. Cette chronique sociale dépeint le début du XIXe siècle français, jusqu'à l'insurrection républicaine à Paris des 5 et 6 juin 1832, et fait le portrait de la misère et des injustices sociales de notre pays.

Mais alors que de nombreux réalisateurs se sont frottés à adapter avec plus ou moins de fidélité ce roman fleuve, que vaut la version 2026 des Misérables ? Les critiques publiées avant la sortie du long-métrage sont, dans l'ensemble, plutôt positives: Le Parisien fait l'éloge d'"une nouvelle adaptation enlevée et spectaculaire", quand franceinfo, lui, salue le "duo solide" formé par Vincent Lindon (Jean Valjean) et Tahar Rahim (Javert), face-à-face "qui structure l'intrigue et soutient la tension narrative". Première, de son côté, admet qu'il s'agit d'une "adaptation solide mais bien sage" : " le roman-fleuve est adapté avec un classicisme assumé : c'est ample, illustratif, et tous les épisodes-vedettes sont bien présents." mais "là où le Monte-Cristo du duo de La Patellière-Delaporte osait le panache, Les Misérables reste un peu sage." Au public de se faire sa première opinion, dès ce mercredi 14 octobre 2026.

Synopsis - Libéré après 19 ans de bagne pour le vol d'un pain, Jean Valjean décide de changer de vie et de faire le bien autour de lui. Sous une fausse identité, il devient avec le temps un notable respecté de tous. Venant en aide à Fantine, une ouvrière mourante, il promet de sauver sa fille, Cosette, des griffes des cruels Thénardier. Mais son passé le rattrape : l'inspecteur Javert, un policier implacable au passé lui aussi tourmenté, le traque sans relâche afin de le renvoyer au bagne. Dans un Paris en pleine révolution, Valjean doit lutter pour protéger Cosette et achever sa rédemption, entre sacrifices et quête de justice...