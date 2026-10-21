Le méchant de Batman a droit à son origin-story ce mercredi 21 octobre 2026. On a vu "Clayface", voici ce qu'on en a pensé.

Vous connaissez le Joker, Catwoman, le Pingouin ou encore Double-Face, mais vous n'avez peut-être encore jamais entendu parler de Gueule d'Argile. Créé par Bob Kane en 1940, ce méchant fait de terre glaise est un ennemi de Batman et utilise sa capacité à modeler son corps pour commettre des crimes. Souvent oublié, il a aujourd'hui droit à son premier film en prises de vues réelles.

Clayface présente l'origine de ce super-vilain de DC Comics. Sorti le 21 octobre 2026, la réalisation de James Watkins emprunte aux codes du thriller et du film d'horreur, et plus particulièrement du body horror, un choix artistique plutôt original dans le paysage des films de super-héros. Tom Rhys Harries (The Gentlemen, White Lines) incarne Matt Hagen, gamin pauvre des rues de Gotham devenu un acteur respecté d'Hollywood. Tout lui sourit, jusqu'au jour où un baron du crime le défigure atrocement. Il décide alors de se tourner vers un traitement expérimentale pour retrouver son apparence. Mais sa perception de la réalité, et les capacités de son corps, en sont profondément modifiées...

Notre critique de Clayface

DC Studio introduit le méchant de Batman avec un choix de genre suffisamment rare pour être salué : celui du film d'horreur, et plus particulièrement du sous-genre du body horror. Le long-métrage de James Watkins est ponctué d'idées de mise en scène percutante, et certaines scènes franchement dérangeantes et dégoûtante à regarder. Nous avons détourné le regard à certains moment, notamment lors de la scène où le personnage tente de se décoller les paupières avec des ciseaux dans un avion qui connaît des secousses, ou encore lors de la première scène de lacération dont est victime le protagoniste. Globalement, ça pisse le sang de partout, et les âmes sensibles devraient s'interdire de découvrir le film.

Clayface est très efficace, entre le thriller urbain poisseux et film d'horreur, malgré un début longuet. Mais malgré de bonnes idées de mise en scène, cette origin-story souffre d'une réalisation banale, au point qu'on se demande ce qu'aurait pu en faire Mike Flanagan (qui a co-écrit le scénario et impulsé l'idée, avant de se retirer du projet pour des problèmes d'emploi du temps). L'aspect visuel n'est pas toujours réussi, surtout si on le compare à The Substance, pépite du body horror sorti il y a deux ans, qui avait réalisé un travail d'orfèvre sur le maquillage, le bruitage et les changements du corps. Ici, l'effet organique des métamorphoses du corps manquent cruellement, jusqu'à donner une bouillie qui manque cruellement de texture et de réalisme.

On a même parfois l'impression que le réalisateur James Watkins n'ose pas aller au bout de ses idées, comme la scène de l'avion (le spectateur anticipe bien plus l'horreur que celle qui se déroule réellement) ou celle du tapis rouge. James Watkins va souvent bien trop vite à mesure que le film se termine, ne laissant pas le temps à l'émotion d'éclater ou au spectateur de s'en imprégner.

Reste une belle fin (malgré des effets visuels qui laissent à désirer) et la sensation de sortir d'un divertissement honorable, qui a le mérite de sortir des cadrans du blockbuster balisé auxquels les studios de films de super-héros nous ont habitués jusque-là. Rien que pour ça, on dit oui.

Avis de la rédaction Points forts Un film de super Villain qui sort des sentiers battus.

Un usage assumé des codes du body horror.

Une intrigue qui tient la route et un personnage très dramatique.

Quelques bonnes idées de mise en scène. Points faibles Des effets visuels qui ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions du film.

Une réalisation bancale, qui donne l'impression que le film a peur d'aller au bout de ses idées.

Synopsis - L'ascension fulgurante de Matt Hagen, de gamin des rues de Gotham à star hollywoodienne, est brutalement interrompue lorsqu'un baron du crime le laisse atrocement défiguré. Abandonné de tous et n'ayant plus rien à perdre, Matt se tourne vers un traitement expérimental qui lui rend miraculeusement son apparence mais altère profondément sa perception de la réalité. Il sombre alors dans une spirale destructrice, consumé par un irrépressible désir de vengeance...