Le 21 octobre 2026, Guillaume Canet dévoile un nouveau film en tant que réalisateur, un thriller dans lequel son ex, Marion Cotillard, tient le premier rôle. On l'a vu, voici ce qu'on en a pensé.
Vingt ans après Ne le dis à personne, Guillaume Canet revient à la réalisation de thriller avec Karma. Pour ce long-métrage, au cinéma le 21 octobre 2026, l'acteur et cinéaste a écrit le premier rôle spécialement pour Marion Cotillard, actrice oscarisée avec qui il a collaboré dans de nombreux films et avec laquelle il a partagé la vie, avant une séparation médiatisée en juin 2025.
Dans Karma, elle incarne Jeanne, une femme au passé trouble et mystérieux qui tente de reconstruire sa vie dans le nord de l'Espagne. Lorsque son filleul disparaît mystérieusement, elle est immédiatement soupçonnée. Jeanne se retrouve obligée de fuir pour échapper à la police et se réfugie en France, dans la communauté qu'elle a fui quelques années auparavant. Mais son compagnon, Daniel, est persuadé de son innocence et va tout faire pour la retrouver.
Notre critique de Karma
Karma est probablement le film le plus sombre de la filmographie de Guillaume Canet : ce thriller psychologie dépeint l'enfer de la secte, de son emprise à sa violence intrinsèque. Denis Ménochet en incarne un gourou et un chef terrifiant et monstrueux, face à une Marion Cotillard qui donne absolument tout dans ce personnage. La réussite du film réside beaucoup dans la performance habitée de ces deux acteurs principaux.
Malgré un début très poussif et mélodramatique, Karma reste un thriller efficace mené à tambour battant, comme un polar de plage dont on ne peut s'empêcher de tourner les pages pour découvrir la fin, malgré une durée certaine (2h30, quand même !). L'ensemble manque souvent de vraisemblances dans ses rebondissements et se révèle assez classique dans son scénario, mais le tout reste bien tenu.
- Un thriller efficace plein de rebondissements.
- Marion Cotillard et Denis Ménochet impressionnent.
- Un film qui dénonce l'emprise et la violence sectaire.
- Un début laborieux.
- Un scénario qui rappelle les polars de plage, efficace mais qui n'a rien de novateur.
Synopsis - Dans un village au nord de l'Espagne, Jeanne tente de reconstruire sa vie avec Daniel, qui ne connaît rien de son passé trouble. Un jour, Mateo, le filleul de Jeanne âgé de six ans, disparaît mystérieusement. Afin d'échapper à la police qui la soupçonne rapidement, Jeanne se réfugie en France dans la communauté où elle est née et qu'elle a fuie quelques années auparavant. Daniel ne croit pas à la culpabilité de la femme qu'il aime et va tout faire pour la retrouver avant la police...
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