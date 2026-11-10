Nina Meurisse et Sofian Khammes sont excellents dans la peau d'un couple qui se lance dans le parcours de PMA. Ce premier long-métrage sort au cinéma ce mercredi 11 novembre 2026.

Il s'agit de son premier long-métrage : ce mercredi 11 novembre 2026, Khalil Cherti dévoile Ce qui nous mène à toi, drame qui ausculte le difficile parcours de la PMA. Nina Meurisse et Sofian Khammes incarnent Charlie et Hicham, un couple qui désire ardemment avoir un enfant. Désigné inféconds, ils se lancent dans le difficile parcours de la Procréation Médicalement Assistée, qui impacte directement son corps et leur relation.

Le résultat : un joli mélodrame qui évite les écueils du genre. Sans être plombant ni technique, Ce qui nous mène à toi aborde le sujet de l'infertilité avec délicatesse et sensibilité, filmant l'intimité de ce couple au plus près de leurs émotions. L'intrigue se concentre sur les embûches du parcours médicalement très exigeant de la PMA, qui vient éprouver durablement son corps à elle et le forcer à s'interroger sur sa future paternité... Jusqu'à montrer comment la PMA vient redessiner le rapport à soi et à l'autre, le désir d'enfant de chacun, et s'immisce dans ce couple, pourtant si attachant.

La force de Ce qui nous mène à toi réside principalement dans l'interprétation de ses deux comédiens principaux : Nina Meurisse, césarisée en 2025 pour son rôle dans L'histoire de Souleymane, et Sofian Khammes (Un triomphe, B.R.I) sont excellents. Leur alchimie et leur complicité est évidente dès la première scène et ils portent chacune des scènes, jusqu'au final, bouleversant.

Ce qui nous mène à toi a été récompensé du Valois du scénario et des étudiants lors du Festival du Film francophone d'Angoulême 2026.

Synopsis - Charlie et Hicham, la trentaine, s'aiment follement mais ne parviennent pas à avoir d'enfant : leur couple est confronté à l'infécondité. Ils entament alors un parcours d'Aide Médicale à la Procréation. Pendant trois ans, entre espoirs et déceptions, ils vont mettre leur amour et leurs corps à l'épreuve, et vivre une odyssée qui va les bouleverser...