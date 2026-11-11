Le réalisateur et acteur dévoile son dernier film, "Il faut brûler Maman", au cinéma ce mercredi 11 novembre 2026.

Il faut brûler Maman : voici le nouveau programme ambitieux du dernier film d'Albert Dupontel, en salles le 11 novembre 2026. Cette comédie dramatique se déroule aux pompes funèbres, alors qu'une fratrie (Dupontel, Julia Platon, Louise Coldefy) se réunit à l'annonce du décès de leur mère. La perte de cette matriarche va forcer ces personnages à avoir des conversations longtemps évitées, et à faire le point sur leur propre vie.

Pour son nouveau film, Albert Dupontel décide d'explorer les divisions familiales, les rôles préconçus d'une fratrie, et les secrets que l'on cache à nos proches. Si le décors reste celui de pompes funèbres, Il faut brûler Maman se veut une ode à la vie, à l'audace et au goût du risque. Mais surtout, en enterrant maman, ce frère et ces soeurs vont enfin se parler, quitte à casser les perceptions et les rapports qu'ils se sont construits dans l'enfance.

"C'est très fréquent dans une famille que chacun se projette un personnage", explique Albert Dupontel en interview à Linternaute. "Ils jouent tous des personnages sans vraiment s'en rendre compte [...] 'Il faut brûler maman' philosophiquement, métaphysiquement, parce que ça libère complètement de se rendre compte qu'une fois maman disparue, ces frères et sœur ont des choses à se dire qu'ils ne se disaient pas quand maman était là."

S'il n'est pas aussi incisif qu'un Bernie, ni aussi émouvant et percutant qu'un Adieu les cons ou abouti qu'un Au-revoir là-haut, Il faut brûler maman porte bien la pate d'un film de Dupontel. On y retrouve toujours cette poésie un peu farfelue qui traverse sa filmographie et les rendent si singuliers, que ça soit dans l'écriture de ses dialogues, le portrait des personnages, ou dans ses choix de mise en scène.

Comme souvent, l'auteur a de très bonnes idées, que ça soit ce faux-plan séquence qui nous donne l'impression de déambuler au milieu d'une pièce de théâtre, ou la séquence où chacun des membres de la fratrie revit un souvenir en y ajoutant ses propres détails. "Je voulais que personne n'échappe à personne, il n'y a pas d'enjeu narratif extérieur qu'on aurait pu inventer, je voulais vraiment que les gens se confrontent à eux", précise Albert Dupontel à notre micro.

Mais il faut bien l'admettre, Il faut brûler maman n'est pas un Dupontel majeur. Si l'on reconnait le style, il manque de l'irrévérence de ses autres comédies : l'humour noir qui a fait sa marque de fabrique ne grince pas fort. En abordant la thématique de la mort (qui force les personnages à remettre leur vie en question), le réalisateur tombe dans le conte pseudo-philosophique, très sage et bien trop sentimental. Une fois délestés du poids des préconceptions familiales, les protagonistes sont invités à débuter la vie qu'ils ont toujours voulu avoir. Pas forcément là où on aurait attendu un Dupontel sur le sujet de la mort.

Synopsis - Dans une famille de croque-morts, deux soeurs et un frère se retrouvent pour les funérailles de leur mère. Le personnel étant en grève, ils doivent accomplir le protocole funéraire par eux-mêmes. Comment s'accorder pour brûler Maman ?