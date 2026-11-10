"Scrooge" marque le retour au cinéma américain de Johnny Depp après la bataille judiciaire qui l'a opposé à Amber Heard.

En plein combat judiciaire de 2020 à 2022, Johnny Depp s'était éloigné d'Hollywood et n'était à l'affiche d'aucune production pendant ce laps de temps. Ou Hollywood s'est éloigné de lui, puisque l'acteur connu pour Pirates des Caraïbes a été également évincé de certains projets, comme Les Animaux Fantastiques 3. Mais le second procès a semble-t-il blanchi l'acteur aux yeux de l'industrie cinématographique, puisqu'il entame depuis son retour progressif sur le devant de la scène. Il était déjà à l'affiche du film français Jeanne du Barry de Maïwenn en 2023 (provoquant un retour contesté sur le tapis rouge du Festival de Cannes), il revient désormais sur les tapis rouges américains avec Scrooge, ce mercredi 11 novembre 2026.

Il s'agit du premier film américain de Johnny Depp depuis son premier procès, en 2020. Réalisé par Ti West (connu pour les films d'horreur X, Pearl et MaXXXine), il s'agit d'une nouvelle adaptation du conte Un chant de Noël de Charles Dickens. L'acteur américain, aujourd'hui âgé de 63 ans, y incarne Ebenezer Scrooge, un vieil homme avare et solitaire qui déteste Noël. Sa vie va être complètement bouleversée le jour où il reçoit la visite du fantôme de l'un de ses anciens associés, ainsi que des esprits de Noël du passé, du présent et du futur. Au casting, on retrouve également Rupert Grint (de la saga Harry Potter), Andrea Riseborough (Oblivion, To Leslie), Tramell Tillman (Severance), Ian McKellen (la saga Le Seigneur des Anneaux), Sam Claflin (la saga Hunger Games) ou encore Daisy Ridley (de Star Wars 7 à 9).

Deux procès pour Johnny Depp en 2020 et 2022

Depuis son divorce avec Amber Heard en 2017, Johnny Depp faisait l'actualité de la presse people. Il était accusé par son ex-épouse de violences conjugales, accusations qu'il lui avait d'ailleurs retourné. Deux procès en diffamation ont alors eu lieu, déballant médiatiquement toute la vie privée du couple.

Le premier, qui s'est déroulé à Londres en 2020, opposait l'acteur à la société éditrice du journal The Sun qui l'avait qualifié de "wife beater" [batteur de femmes, ndlr] dans l'un de ses articles en 2018. Johnny Depp a perdu ce procès puisque la justice britannique a jugé que les accusations formulées par le média étaient "substantiellement vraies".

Le second procès, qui s'est cette fois déroulé en 2022 à Fairfax (aux Etats-Unis), opposait cette fois Johnny Depp à Amber Heard, le premier accusant la seconde de diffamation. Les deux sont condamnés : Amber Heard est condamnée à 15 millions de dollars et intérêts (une somme réduite à 10,35 millions selon le plafond légal de l'Etat de Virginie), tandis que Johnny Depp est condamné à verser 2 millions de dollars pour des propos diffamatoires tenus par son ancien avocat. Alors que l'appel est un temps envisagé, un accord à l'amiable est finalement trouvé entre les deux parties, mettant fin définitivement à la procédure judiciaire qui les oppose.

Synopsis - Pour changer son futur, Scrooge, un vieil homme avare et solitaire, va devoir revivre son passé.