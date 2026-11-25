Après "La loi du marché" et "Un autre monde", Stéphane Brizé continue d'ausculter les failles du monde du travail moderne dans "Un bon petit soldat", sorti au cinéma le 25 novembre 2026.
Après La Loi du marché (2015), En guerre (2018) et Un autre monde (2021), Stéphane Brizé étend sa trilogie sociale en une quadrilogie. Le petit nouveau s'intitule Un bon petit soldat, en salles le 25 novembre 2026 et déjà lauréat d'un prix du scénario à la Mostra de Venise.
Dans cette nouvelle variation qui penche davantage du côté de la comédie que ses prédécesseurs, on suit un responsable RH (Alba Rohrwacher, le "bon petit soldat" du titre) qui vient d'arriver dans une compagnie d'assurances et compte bien montrer ses compétences à ses supérieurs, quitte à obéir à un patron intelligent mais brutal. Sa bonne volonté et son implication va toutefois être ébranlée lorsqu'on lui rapporte un cas de management toxique dans son service...
Un bon petit soldat se révèle une satire de l'entreprise néolibérale percutante, qui dénonce l'hypocrisie et l'inhumanité de l'entreprise, la façade bienveillante qu'il met en place mais l'inhumanité qui se déroule en coulisses. Dans son scénario ou sa mise en scène, le réalisateur fait preuve d'une ironie mordante, moquant la servitude des cadres face au chef d'entreprise, les stages de bien-être au travail, vernis épais pour cacher des véritables violences au travail.
Un bon petit soldat se révèle un film féroce et mordant sur les mécanismes de l'entrprise capitaliste, qui fait rire par le décalage de certaines situations, tout en choquant par la brutalité de ce milieu qui déshumanise tout le monde, même ceux pétris de "bonnes" intentions.
- Une écriture mordante, toute en ironie.
- Alba Rohrwacher porte le film
- Une réflexion sur notre rapport au travail, l'hypocrisie de l'entreprise moderne et l'asservissement de ces "bons petits soldats".
- Un vrai souci de la mise en scène, que ça soit dans son montage ou sa musique
Synopsis - Nouvellement embauchée dans le département des Ressources Humaines d'une grande compagnie d'assurances, Carla Moretti doit travailler à réconcilier le bien-être des salariés avec les objectifs de performance de l'entreprise. Jusqu'à ce qu'elle découvre un cas de management toxique dans un des services dont elle a la responsabilité. Entre compromis et compromissions, la ligne de crête sur laquelle elle évolue devient de plus en plus étroite...
Comédie dramatique
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