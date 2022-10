Man of Steel 2 : Henry Cavill confirme le retour de Superman

MAN OF STEEL 2. Le projet de suite de Man of Steel a officiellement été confirmé. Henry Cavill lui-même a annoncé qu'il reprendrait le rôle du kryptonien après son apparition furtive dans Black Adam.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 ​​​​​​​à 19h04] C'est désormais officiel : Henry Cavill va reprendre la cape rouge. Man of Steel 2 est bel et bien en chantier, annonçait déjà le Hollywood Reporter quelques jours plus tôt, et l'acteur qui incarne Superman lui-même a confirmé sur son compte Instagram qu'il n'en avait pas fini avec le Kryptonien : "Je suis de retour dans le rôle de Superman. Tout ce que vous avez pu voir jusque-là est un premier aperçu de ce qui arrive. Mais on y reviendra en temps voulu. Merci à tous pour votre patience, je vous promets que vous serez récompensés."

Si Henry Cavill n'a pas prononcé officiellement les mots de Man of Steel 2, cela fait plusieurs jours que les médias américains évoquent le développement de la suite de Superman. Le Hollywood Reporter avait en effet annoncé que Warner Bros. Discovery souhaitait faire revenir Superman pour des aventures solos et chercherait activement un réalisateur et un scénariste. Le nom du réalisateur Christopher McQuarrie (Mission Impossible) a même été évoqué.

Pour rappel, Henry Cavill avait interprété le justicier dans ce premier film, en 2013, avant de revenir dans Batman v Superman en 2016, puis dans Justice League. Depuis, silence radio, l'acteur étant occupé sur d'autres sagas (The Witcher, Enola Holmes), tandis que le DCEU semblait couler suite à l'échec de Justice League. La sortie de Black Adam, le 19 octobre 2022, est apparu salutaire à ce titre, puisqu'une scène post-générique voyait le retour d'Henry Cavill dans la peau de Superman.