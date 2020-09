C'est officiel, Mulan arrivera en France gratuitement sur Disney+. La date de sortie du film sur la plateforme vient d'être dévoilée.

[Mis à jour le 2 septembre 2020 à 16h30] Après avoir longtemps été en suspens, la sortie française de Mulan a fini par être détaillée par Disney France. Contrairement au reste du monde qui découvrira le film de Niki Caro dès le 4 septembre moyennant un coup de 30 dollars ou 22€ en Europe, le public français devra attendre le 4 décembre pour découvrir le remake du film d'animation. Mais, bonne nouvelle, les abonnés à Disney+ en France n'auront pas à payer un supplément au coût de leur abonnement. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux officiels de Disney : "Mulan sera disponible pour l'ensemble des abonnés à Disney+, sans frais supplémentaire." L'information vient démentir toute théorie selon laquelle Mulan aurait finalement pu sortir dans les salles en France contrairement à ce qui avait été annoncé par Disney précédemment.

La légende arrive en streaming le 4 décembre sur #DisneyPlus. #Mulan sera disponible pour lensemble des abonnés à Disney+, sans frais supplémentaire. pic.twitter.com/29irUkxZFc — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 2, 2020

Pour rappel, c'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé la planète cinéma cet été lorsque, au début du mois d'août, Disney a annoncé avoir revu ses plans sur la sortie de Mulan, le remake très attendu réalisé par Niki Caro. Après plusieurs reports de dates de sortie, la maison aux grandes oreilles a annoncé que le film ne passerait pas par la case salles de cinéma mais sortirait finalement sur Disney+, la plateforme de streaming par abonnement du géant du divertissement. A partir du 4 septembre 2020, les abonnés américains à Disney+ pourront visionner le remake de Mulan après s'être acquittés de la somme de 29,99$ en sus de leur souscription mensuelle à la plateforme.

Cette annonce a bien sûr fait réagir bon nombre de personnes à commencer par les exploitants de salles, qui souffrent d'une désertion des salles obscures depuis la réouverture, la pandémie étant encore loin d'être passée. Pour bon nombre d'exploitants qui se sont exprimés dans les médias tout au long de l'été, le retour des spectateurs dans les fauteuils rouges est conditionné à l'arrivée des blockbusters américains. A ce titre, Mulan était donc très attendu par les exploitants, tout comme Tenet (sorti le 26 août) de Christopher Nolan. En témoigne la réaction du gérant d'une salle parisienne qui, dans une vidéo qui a bien vite fait le tour de la toile, détruit une installation promotionnelle du film produit par Disney.

La Fédération Nationale des Cinémas Français a bien vite réagi dans un communiqué : "Les salles de cinéma regrettent profondément que certains films, notamment à potentiel mondial, ne puissent sortir en salle en France". On sait en effet que Mulan pourra sortir en Chine, où le service Disney+ n'est pas encore implanté. Mais le film sortira sur la plateforme dans tous les pays où la plateforme est déjà présente. C'est le cas de la France depuis le mois d'avril dernier. La FNCF pointe du doigt certains distributeurs qui tendent à "accentuer la crise que connaissent les salles de cinéma, et plus largement notre secteur, en optant pour des modes de diffusion bien moins créateurs de valeur que la sortie en salle et très éloignés du principe au cœur du spectacle cinématographique : rassembler un public ensemble pour partager des émotions et faire vivre la culture au cœur de la cité et des territoires". Ici, les plateformes de streaming sont largement critiquées et particulièrement celles qui récupèrent les droits de diffusion des films auparavant prévus en salles : Disney+ donc, mais surtout Amazon Prime Video qui a largement fait ses courses dans les films reportés pour garnir son offre de films ces derniers mois.

Pour les cinéphiles et abonnés à Disney+, là encore, le choix de Disney est très controversé puisque 29,99$ pour un film est un tarif très élevé, surtout lorsque l'on s'acquitte déjà de la somme de 6,99€ par mois au regard de l'abonnement à la plateforme. Ce supplément ne concernera pas les abonnés français qui recevront le film gratuitement dans leur abonnement le 4 décembre prochain soit trois mois après le reste des abonnés mondiaux à Disney+.

Synopsis de Mulan 2020 : Afin de combattre des envahisseurs venus du Nord, l'Empereur chinois ordonne qu'un homme de chaque foyer intègre son armée. Hua Mulan, fille aînée d'un guerrier tombé malade, s'engage à sa place en se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun. Sur le camp d'entraînement, elle sera mise à l'épreuve et devra puiser dans ses ressources pour trouver son plein potentiel.

L'agenda des sorties cinéma 2020 a été mis à mal par la crise sanitaire du coronavirus. Mulan, qui devait sortir le 25 mars 2020, fait partie des films touchés de plein fouet par cette crise. Son producteur, Disney, l'a décalé plusieurs fois (d'abord au 22 juillet puis au 19 août puis indéfiniment) avant de faire le choix de se passer d'une sortie en salles de cinéma. Mulan est finalement prévu pour une sortie sur Disney+ le 4 septembre 2020 aux Etats-Unis et le 4 décembre gratuitement sur Disney + en France.

C'est un des grands absents des bandes-annonces du remake de Mulan prévu pour 2020, Mushu n'apparaît effectivement pas dans les trailers. L'attachant petit dragon rouge du dessin animé original est en effet un des personnages qui a marqué les esprits lors de la sortie du film d'animation en 1998. Il était même présent sous le logo de l'affiche. Pour l'heure, Disney n'a aucunement confirmé l'absence ou la présence de Mushu dans son remake mais il est étonnant de voir que le dragon est absent du trailer d'annonce de Mulan 2020. Si l'on espère qu'il sera finalement de la partie, certains observateurs ont cru comprendre que le petit dragon ne serait pas dans le film. The Disinsider, site de fans spécialisés dans les informations sur les productions Disney, a ainsi pu voir le logo du nouveau long-métrage sur les pulls du casting. Et celui-ci arbore un phœnix rouge, plus un dragon. Par ailleurs, ce même site web croit savoir que le film ne comporterait pas non plus de chansons. Des informations confirmées par les projections presse du film.

