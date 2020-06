Changement de programme pour Mulan. Disney a jugé trop difficile de lancer son blockbuster estival au mois de juillet. Le film devra attendre un mois de plus.

[Mis à jour le 29 juin 2020 à 9h23] Nouveau report pour un blockbuster estival : Mulan ratera sa date de sortie au mois de juillet. Disney a fait cette annonce peu après celle du report de Tenet, autre blockbuster très attendu cet été. Prévu pour une sortie en France le 22 juillet, Mulan est décalé d'un mois et sortira aux Etats-Unis le 21 août 2020 sauf nouveau changement. A noter que, là où Artemis Fowl avait tout simplement été diffusé sur Disney+, ce ne sera pas le cas de Mulan. Alan Horn, co-directeur de Disney, a renouvelé sa foi en l'expérience en salles. "Bien que la pandémie ait changé nos plans de sortie pour Mulan et que nous restions flexibles au regard des conditions du moment, elle n'a pas altéré notre foi dans le pouvoir de ce film et son message d'espoir et de persévérance." La nouvelle date de sortie française n'a pas encore été dévoilée mais il est probable que le long-métrage arrive dans l'Hexagone mi-août également. Il faudra encore faire preuve de patience avant l'arrivée en salles du remake signé Niki Caro.

Niki Caro, réalisatrice venue de Nouvelle-Zélande à qui l'on doit les films Paï, La Femme du gardien de zoo ou encore McFarland, est derrière la caméra de cette nouvelle production. Mulan, personnage principal qui brave les envies de mariage arrangé de sa famille pour combattre un envahisseur dans l'armée impériale chinoise, est campée par l'actrice sino-américaine Liu Yifei que l'on a pu voir dans Le Royaume interdit de Rob Minkoff. Toujours côté casting, Donnie Yen (Ip Man, Star Wars Rogue One) prend le rôle du commandant Tung. Jason Scott Lee est lui aussi de la partie et joue un personnage nommé Böri Khan. Notons également la présence au casting de Jet Li dans le rôle de l'Empereur de Chine qui cherche à endiguer l'invasion au Nord du pays avec une armée d'hommes mobilisés.

La nouvelle bande-annonce de Mulan semble confirmer l'absence des chansons qui ont fait le succès du film d'animation de 1998. Même chose pour le dragon Mushu qui semble avoir été remplacé par une femme capable de se transformer en phénix. Voilà qui devrait proposer un film tout à fait différent de l'original Disney avec lequel toute une génération a grandi. Reste à savoir si les fans du Mulan de 1998 seront au rendez-vous en mars prochain pour découvrir cette réinterprétation de la légende chinoise.

En savoir plus

Synopsis de Mulan 2020 : Afin de combattre des envahisseurs venus du Nord, l'Empereur chinois ordonne qu'un homme de chaque foyer intègre son armée. Hua Mulan, fille aînée d'un guerrier tombé malade, s'engage à sa place en se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun. Sur le camp d'entraînement, elle sera mise à l'épreuve et devra puiser dans ses ressources pour trouver son plein potentiel.

Auparavant prévu le 25 mars 2020, la date de sortie de Mulan a été décalée au 24 juillet puis le 21 août aux Etats-Unis. Le contexte de pandémie de coronavirus a été jugé trop complexe pour poursuivre avec la sortie mondiale du remake signé Niki Caro. Le film devrait donc sortir en France aux alentours du 21 août 2020.

C'est un des grands absents des bandes-annonces du remake de Mulan prévu pour 2020, Mushu n'apparaît effectivement pas dans les trailers. L'attachant petit dragon rouge du dessin animé original est en effet un des personnages qui a marqué les esprits lors de la sortie du film d'animation en 1998. Il était même présent sous le logo de l'affiche. Pour l'heure, Disney n'a aucunement confirmé l'absence ou la présence de Mushu dans son remake mais il est étonnant de voir que le dragon est absent du trailer d'annonce de Mulan 2020. Si l'on espère qu'il sera finalement de la partie, certains observateurs ont cru comprendre que le petit dragon ne serait pas dans le film. The Disinsider, site de fans spécialisés dans les informations sur les productions Disney, a ainsi pu voir le logo du nouveau long-métrage sur les pulls du casting. Et celui-ci arbore un phœnix rouge, plus un dragon. Par ailleurs, ce même site web croit savoir que le film ne comporterait pas non plus de chansons. Des informations à confirmer bien sûr.