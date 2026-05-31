"Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" est la suite de la saga comique portée par Christian Clavier et Chantal Lauby, sorti au cinéma en 2019.

En 2019, les spectateurs français découvraient Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, suite de la comédie française sortie cinq ans plus tôt. On retrouve la famille Verneuil, et plus particulièrement Claude et Marie, qui décident de tout faire pour empêcher leurs filles et leurs gendres de quitter la France, comme chacun a prévu de le faire. En parallèle, les spectateurs suivent André et Madeleine Koffi, les parents de Charles, qui reviennent en France pour le mariage de leur fille.

Ce second épisode n'a pas fait l'unanimité auprès des critiques. La presse a été divisée sur la qualité de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 2, et le long-métrage décroche la note moyenne de 2,4/5 sur Allociné, pour 24 titres de presse recensés. Les séduits saluent "un film qui n'est pas avare de bonnes idées" (20 minutes), "un scénario particulièrement bien écrit" (Le Figaro), une émcanique bien huilée qui fonctionne sans trop de ratés" (Dernières nouvelles d'Alsace). Les déçus, de leurs côtés, déplorent une suite "beaucoup inspirée que son aînée" (Première), un ensemble "lourd, prévisible et finalement très convenu" (Le Journal du Dimanche) qui perd "toute puissance comique" (Télérama). Les spectateurs ne sont pas beaucoup plus convaincus, puisque la note public sur Allociné s'élève, elle, à 2,7/5.

Mais qu'importe les avis, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? a confirmé le succès de la franchise et a été un vrai succès populaire au box-office. Il réalise 6,7 millions d'entrées sur 17 semaines d'exploitation en France, pour un total à travers le monde de 10,4 millions d'entrées. C'est moins que le premier épisode (12 millions d'entrées rien qu'en France), mais ça reste un score tout à fait honnête (et même plus!) pour un film français.

Synopsis - Claude et Marie Verneuil sont de retour de leur voyage autour du monde chez les familles respectives de leurs gendres. Ils font face à un nouveau cataclysme : leurs quatre filles et leurs quatre gendres veulent quitter la France. Claude et Marie vont alors tout faire pour que tous les membres de la famille restent dans leur pays. De leur côté, André et Madeleine Koffi, les parents de Charles, reviennent en France pour le mariage de leur fille Viviane : tout ne se passe pas comme prévu