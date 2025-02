Le 25e film mettant en scène les aventures de l'agent secret James Bond, mais aussi le dernier qui voir Daniel Craig porter le fameux smoking, est sorti en 2021.

James Bond : Mourir peut attendre est le 25e film de la franchise. Ce long-métrage est surtout l'occasion pour Daniel Craig de faire ses adieux au personnage de Ian Fleming, qu'il incarne depuis 2006. Ce film d'action, réalisé par Cary Joji Fukunaga, est ainsi le point final de l'intrigue qui a débuté avec Casino Royale. On y retrouve James Bond, qui a pris sa retraite du MI6, obligé de reprendre le smoking d'agent secret lorsqu'un scientifique à la technologie redoutable est kidnappé... Spectre est-il coupable, ou un nouveau méchant va-t-il donner du fil à retordre à 007 ?

Le final d'un film James Bond aura rarement surpris autant les spectateurs que celui de Mourir peut attendre. Le blockbuster d'action, sorti le 6 octobre 2021 en France, regorge de rebondissements qui n'ont pas manqué d'interroger les fans de l'oeuvre de Ian Fleming. Les dernières minutes du blockbuster vont-elles avoir des conséquences sur l'avenir de la franchise James Bond ?

Malgré le final, les producteurs de la franchise sont à la recherche de leur nouveau James Bond depuis 2022. Plusieurs noms ont été avancées pour succéder à Daniel Craig, mais aucun n'a été confirmé au début d'année 2025 : Aaron Taylor-Johnson, Josh O'Connor, Taron Egerton, Tom Hardy, James Norton, Henry Cavill ou encore Lucien Laviscount ont tous été évoqués, mais rien n'a encore été annoncé. Les producteurs, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, ont fait connaître leur intention de réinventer la saga. Pour autant, ce sera bien un homme "britannique, quelle que soit son ethnie ou son origine" qui incarnera le rôle-titre : "Il vaut mieux créer des rôles adaptés pour les femmes et ne pas simplement leur faire jouer des rôles masculins", avait avancé Barbara Broccoli dans le podcast Girl on Film.

Le prochain James Bond met du temps à aboutir

En septembre 2022, il n'y avait toujours pas de scénario. Au micro de Deadline, la productrice annonçait qu'elle voulait "reinventer Bond", "et cela prend du temps". Mais, selon un article du Wall Street Journal datant de décembre 2024, de "grandes divergences artistiques" entre le studio Amazon/MGM (qui souhaite développer un "univers étendu à la Marvel" à coup de séries et spin-offs) et la société de Barbara Broccoli (qui préfère mettre l'accent sur la saga cinématographique telle qu'elle a été faite par le passé) aurait mis l'avancée du projet à l'arrêt.

Dès lors, on peut seulement se prêter au jeu des spéculations et hypothèses sur ce que nous réservent les prochains films James Bond. On peut imaginer que, chaque cycle proposant un acteur différent et des intrigues distinctes, le final de Mourir peut attendre n'aura aucun impact sur l'ère à venir : on fait table rase du passé et on recommence à zéro, sans se préoccuper de ce qu'implique le film précédent. Daniel Craig l'avait lui-même expliqué dans le podcast Best of Today de BBC Radio 4, rapporté par Variety : "J'ai dit à Barbara il y a longtemps, en 2006 : 'Si je fais tous ces films et que nous réussissons, pouvons-nous le tuer ?' Et elle m'a répondu : 'Oui, on peut'. Et je pensais à moi, à ma carrière et j'essayais de penser à comment tout ceci fonctionnerait. Je pensais également à ce qu'ils pouvaient faire avec Casino Royale. Ils ont eu la chance de se réinventer avec ça parce qu'ils sont retournés au début. Maintenant, ils peuvent de nouveau tout réinitialiser. Ça semble être une excellente décision."

On peut aussi imaginer que la licence va proposer une nouvelle version de James Bond : après un Daniel Craig brut, sentimental, sombre et mature (dans son voyage émotionnel), il semblerait que la franchise pourrait s'orienter vers un James Bond plus jeune, ce qui ouvrirait la porte à une multitude d'intrigues, comme les débuts de l'agent secret britannique au sein du MI6.

Synopsis - Alors qu'il s'est retiré pour vivre une vie meilleure en Jamaïque, le repos de James Bond est finalement écourté lorsqu'un vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient le chercher pour lui demander de l'aide afin de libérer un scientifique kidnappé. La mission est cependant beaucoup plus périlleuse que Bond ne le pensait au départ et, sur sa route, il croisera un ennemi doté de technologies particulièrement dangereuses.

Lors de la sortie française de Mourir peut attendre le 6 octobre 2021, les critiques étaient divisées. Si les anglophones se disent globalement conquis, la presse française est beaucoup plus mitigée. Tous s'accordent à déplorer la durée du long-métrage (2h43), laissant place à de nombreuses longueurs. Première estime ainsi que le dernier James Bond n'arrive pas à "rester distrayant pendant 2h43. Sur ce point, c'est clairement loupé. "La qualité de l'intrigue est souvent écorchée par les critiques françaises, comme Le Monde qui juge "le scénario paresseux" pour "un film raté". Le Parisien s'en tiendra à ""d'énormes surprises et un peu de déception", reprochant à la réalisation de ne faire preuve d'"aucune originalité et [d'être] d'une platitude totale". Le Point juge également que Mourir peut attendre "rate sa cible", même si le film "corrige un peu le tir" après "le médiocre 007 Spectre", tandis que l'Obs qualifie le film d'action de "James Bond pour les nuls".

Les critiques sur le dernier James Bond ne sont toutefois pas toutes négatives, et heureusement ! RTL salue un "James Bond doux-amer, drôle et plein de premières fois". Le média l'assure, Mourir peut attendre est un bon film de la franchise, bien que ça ne soit pas "le meilleur James Bond de l'histoire", ni "le meilleur James ond de l'ère Craig". Le média loue ainsi des surprises dans l'intrigue, notamment sur le final, qui humanise le héros comme jamais. Même son de cloche du côté d'Ecran Large qui salue l'ambition du blockbuster : "la saga ose enfin tout. Ce bouquet final emporte tout comme une vague, avec une intensité qui écrase les défauts du film". Pour Télérama, Mourir peut attendre "ressasse le passé pour en faire table rase", ce qui est à la fois "la limite et l'audace de cette conclusion, dont l'apothéose mélancolique confirme à quel point le cycle Craig a généré son propre ADN. Ce n'est pas si souvent, en tout cas, qu'on en reste médusé." Aux spectateurs français, désormais, de se faire leur propre avis sur le dernier James Bond.

La licence James Bond propose toujours des castings impressionnants. No Time To Die alias Mourir peut attendre ne déroge pas à la règle. Il s'agit du dernier épisode dans lequel Daniel Craig campe l'espion. Pour l'occasion, certains acteurs déjà vus dans Spectre comme Léa Seydoux et Christoph Waltz sont de retour. Ralph Fiennes et Ben Whishaw ainsi que Naomie Harris reprennent leurs rôles respectifs au sein du MI6 : M, Q et Moneypenny. D'autres acteurs viennent également garnir les rangs de ce casting quatre étoiles. Parmi eux : Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Ana de Armas (Blade Runner 2049) ou encore Lashana Lynch à qui les rumeurs promettent un grand avenir dans la saga.

La James Bond Girl est presque devenu une marque de fabrique des films mettant en scène 007. Si à l'époque des premiers longs-métrages, il définissait l'unique personnage féminin de l'histoire, souvent une femme objet qui tombait dans les bras de l'agent secret, son image à quelques peu changé au fur et à mesure que la franchise s'est modernisée. Désormais, la James Bond Girl est une femme d'action, tombant souvent sous le charme de l'espion britannique. Mieux encore, il est devenu plus difficile de mettre le doigt sur une "James Bond Girl" puisque les personnages féminins se sont diversifiés. Le terme semble presque être devenu obsolète.

Difficile donc de vraiment désigner une James Bond Girl dans Mourir peut attendre. Madeleine Swann (Lea Seydoux) vit de nouveau une romance avec James Bond, tandis que Paloma (Ana de Armas), si elle semble correspondre davantage aux "codes" de la James Bond Girl, prouve qu'elle sait parfaitement combattre, au même titre que 007. Mieux encore, Nomi (Lashana Lynch) porte désormais le matricule 00, en faisant l'égal à 100% de James Bond. S'il y a des James Bond Girl dans Mourir peut attendre, il semble assuré qu'elles ne sont plus du tout à l'image des premiers films de la saga sortis dans les années 1960.

Créé en 1953 par le romancier Ian Fleming, l'espion James Bond a été mis en scène dans de nombreux romans mais aussi de nombreux films. Si, dans la plupart d'entre eux, l'agent 007 fait de nombreuses fois face à la mort, il n'a pour autant jamais été tué aussi bien dans la littérature bondienne que dans l'intégralité de la saga découverte par les amateurs au cinéma.