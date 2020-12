LES TUCHE - La première bande-annonce des Tuche 4 nous en apprend davantage sur l'intrigue du film, repoussé à février 2021.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 10h23] La guerre va faire rage entre Jeff et son beau-frère Jean-Yves dans les Tuche 4. La première bande-annonce de la comédie portée par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty a été partagée par Pathé, de quoi en apprendre davantage sur l'intrigue du film qui se déroule pendant Noël. Après avoir démissionné du poste de président de la République, Jeff Tuche et sa famille sont de retour à Bouzolles. Mais le repos sera de courte durée, car Cathy invite sa soeur et son beau-frère, Jean-Yves, joué par Jean-Michel Blanc, pour fêter les fêtes de fin d'année. Mais la querelle entre les deux hommes, qui ne s'entendent absolument pas, va prendre de l'ampleur lorsque Jeff décide de reprendre une usine à jouet désaffectée, faisant directement concurrence avec Jean-Yves. Le long-métrage est à découvrir le 3 février 2021 dans les salles de cinéma.

Au sujet d'une quatrième entrée à la saga Les Tuche, les membres de l'équipe se sont exprimés peu après la sortie du troisième épisode pour rappeler leurs ambitions. Jean-Paul Rouve avait notamment posé plusieurs conditions quant à la reprise de son rôle : "Il faut que ça fasse rire vraiment. On ne le fera pas pour de mauvaises raisons [...] Vous savez quand on va en Province, je montre le film les Tuche... Ça touche des gens [...] On est dans la salle, il y a des familles qui attendent. Et moi l'idée de les décevoir, ça me fendrait le cœur." Le réalisateur Olivier Baroux avait lui aussi exigé une certaine ambition dans Télé-Loisirs : "On y pense mais pour un Tuche 4, la barre doit être encore plus haute." Pour rappel, Les Tuche 3 avait rassemblé plus 5,5 millions de personnes dans les salles obscures, devenant de fait le plus gros succès de la franchise. Vous pouvez retrouver la bande-annonce de ce quatrième volet des Tuche ci-dessous.

Cela ne sera pas le hit de Noël comme ça avait été prévu. Deux ans après la sortie des Tuche 3, Olivier Baroux nous propose un quatrième opus de sa saga comique emmenée par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. En raison de la crise sanitaire et la fermeture des cinémas qu'elle engendre, Pathé a préféré décaler la sortie des Tuche 4 de quelques mois : au lieu de sortir le 9 décembre, le film sera à découvrir le 3 février 2021.

Synopsis - Depuis que Jeff Tuche a démissionné de son poste de président de la république, sa famille est de retour à Bouzolles. Les fêtes de fin d'année approchant, Cathy se met en tête de renouer avec sa sœur et son mari Jean-Yves, fâché avec Jeff depuis 10 ans. Problème, la famille se dispute à nouveau, cette fois au sujet de Noël. Bientôt, la querelle familiale prend de l'ampleur et va dégénérer en véritable bataille entre Jeff et un géant de la distribution sur internet.

Les Tuche 4 - Sortie Cinéma le 3 février 2021