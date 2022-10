TAXI 5. Samy Naceri et Frédéric Diefenthal sont absent du cinquième épisode de Taxi, qui propose un nouveau duo d'acteurs. Pour quelles raisons ?

[Mis à jour le 2 octobre 2022 ​​​​​​​à 20h45] En 2018, Taxi 5 propose de ressusciter la franchise Taxi. Pour l'occasion, c'est un tout nouveau duo d'acteurs qui prend le volant. Franck Gastambide incarne le super-flic Sylvain Marot face à Malik Bentalha en chauffeur VTC. Exit Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, iconique duo des précédents films.

Dans une interview à Première, Franck Gastambide a expliqué qu'il souhaitait que Samy Naceri soit dans le film mais que la décision de changer le duo était celle de Luc Besson. L'acteur concerné a fait savoir au moment de la sortie du film au cinéma qu'il a reçu une offre pour une courte apparition en clin d'œil à son passé dans la saga Taxi mais n'a pas jugé le rôle assez important pour accepter cette proposition. Frédéric Diefenthal non plus n'a pas accepté d'apparaître une nouvelle fois dans la saga Taxi. Ce choix découle de sa volonté de s'éloigner du rôle d'Emilien Coutant Ker-Vadec qui lui collait trop à la peau à son goût.

Synopsis - Sylvain Marot, super flic parisien et grand pilote, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L'ex-commissaire Gibert, maire de la ville et au plus bas dans les sondages, lui ordonne de stopper le "Gang des Italiens". Il va demander de l'aide à Eddy Maklouf (Bentalha), chauffeur de VTC qui est le seul à savoir où se trouve le légendaire taxi blanc.

Voilà une nouvelle qui ne plaît pas forcément aux fans de la série de films Taxi. Samy Naceri et Frédéric Diefenthal n'apparaissent pas au générique de Taxi 5. Pour quelles raisons ? En ce qui concerne Frédéric Diefenthal, l'acteur s'est vu proposer un rôle mais a préféré refuser car il souhaite se libérer de l'image que la saga lui a collé à la peau. Samy Naceri a lui aussi été contacté pour avoir un rôle secondaire dans Taxi 5 mais a préféré décliner la proposition dans la mesure où le rôle n'était pas assez important à son goût. Franck Gastambide n'exclue pas de le rappeler dans l'éventualité d'un Taxi 6.

Avec l'arrivée de Taxi 5 en 2018, onze ans après le quatrième épisode, on sent la volonté de relancer une saga fort lucrative qui pourrait déboucher vers d'autres épisodes. EuropaCorp compte donc sur de nouvelles têtes plutôt que sur les anciennes gloires des précédents films. Le film a été confié à Franck Gastambide, qui réalise et tient le premier rôle. Vous le connaissez surtout pour ses films Les Kaïra et Pattaya, où il apparaissait là-encore en tête d'affiche. A ses côtés, on retrouve Malik Bentalha, humoriste passé dans le Jamel Comedy Club. Au cinéma, on a pu le voir dans Robin des bois, la véritable histoire ou bien Pattaya devant la caméra de Franck Gastambide là encore.