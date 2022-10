AVENGERS 4. Avengers Endgame clôt les trois premières phases du MCU en offrant un départ d'Iron Man et de Black Widow. Mais ces personnages peuvent-ils revenir ? Et quel avenir pour le reste des Avengers ?

[Mis à jour le 09 octobre 2022 à 20h45] Sorti en 2019, Avengers : Endgame a marqué un véritable tournant dans le Marvel Cinematic Universe. Cette réunion des super-héros de l'écurie Marvel pour vaincre Thanos n'a pas été sans perte, et a permis de conclure la phase 3 du MCU en beauté. Depuis, certains personnages ont quitté l'aventure, d'autres sont revenus dans des séries ou dans des films, pour compléter la gigantesque peinture qu'est l'univers cinématographique de Marvel.

Mais à la fin d'Avengers : Endgame, l'avenir des super-héros était encore incertain. Il faudra également patienter avant de retrouver une énorme réunion de super-héros comme a pu le faire Avengers 4. Les deux prochains films réunissant toute l'équipe, Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars ne sortiront pas avant l'année 2025, a priori après un film centré sur Les Quatre Fantastiques. D'ici-là, le calendrier Marvel est totalement balisé, et l'univers peut encore profondément changer. On ne sait pas encore quels super-héros seront mis à l'honneur dans ces deux longs-métrages. Ci-dessous, on vous récapitule les différents projets dans lesquels on peut retrouver les héros d'Avengers Endgame après la sortie du film au cinéma, et ce qui leur réserve.

Captain America : Steve Rogers (Chris Evans) a bien rangé le bouclier. La question de sa succession c'est par la suite posée dans la série Disney++ Falcon et le Soldat de l'Hiver. Sam Wilson y reprend officiellement le flambeau de Steve Rogers et reviendra en tant que Captain America le 1er mai dans Captain America 4 : New World Order.

: Steve Rogers (Chris Evans) a bien rangé le bouclier. La question de sa succession c'est par la suite posée dans la série Disney++ Falcon et le Soldat de l'Hiver. Sam Wilson y reprend officiellement le flambeau de Steve Rogers et reviendra en tant que Captain America le 1er mai dans Captain America 4 : New World Order. Iron Man : difficile d'imaginer Robert Downey Jr. revenir sous les traits de Tony Stark dans des futures productions du MCU. Toutefois, la relève est bientôt assurée par un nouveau personnage. Les fans de l'univers Marvel pourront prochainement découvrir Riri Williams sous le costume de Ironheart dans la série du même nom, à l'automne 2023 sur Disney+. A l'inverse, Morgan Stark, la fille d'Iron Man, n'est pour l'heure pas annoncée dans un futur projet du MCU.

: difficile d'imaginer Robert Downey Jr. revenir sous les traits de Tony Stark dans des futures productions du MCU. Toutefois, la relève est bientôt assurée par un nouveau personnage. Les fans de l'univers Marvel pourront prochainement découvrir Riri Williams sous le costume de Ironheart dans la série du même nom, à l'automne 2023 sur Disney+. A l'inverse, Morgan Stark, la fille d'Iron Man, n'est pour l'heure pas annoncée dans un futur projet du MCU. Black Widow : Scarlett Johansson a fait une dernière apparition sous les traits de Natasha Romanoff dans le film Black Widow sorti en 2021, qui retrace des événements qui se déroulent avant Avengers : Infinity War et permettent aux fans de faire leurs adieux au personnage. Désormais, ce sont les membres de sa famille, et plus spécialement Yelena Belova (Florence Pugh) et Le Gardien Rouge (David Harbour) que l'on retrouvera dans le film Thunderbolts, le 23 juillet 2024.

: Scarlett Johansson a fait une dernière apparition sous les traits de Natasha Romanoff dans le film Black Widow sorti en 2021, qui retrace des événements qui se déroulent avant Avengers : Infinity War et permettent aux fans de faire leurs adieux au personnage. Désormais, ce sont les membres de sa famille, et plus spécialement Yelena Belova (Florence Pugh) et Le Gardien Rouge (David Harbour) que l'on retrouvera dans le film Thunderbolts, le 23 juillet 2024. Hulk : Après Avengers : Endgame, on a pu apercevoir Bruce Banner seulement dans la série She-Hulk : Avocate, disponible sur Disney+ depuis août 2022. On ne sait pas encore si on l'apercevra dans d'autres projets du MCU, ce qui est certain toutefois, c'est qu'il n'aura pas encore droit à un film ou une série qui lui sera entièrement dédiée d'ici 2025.

: Après Avengers : Endgame, on a pu apercevoir Bruce Banner seulement dans la série She-Hulk : Avocate, disponible sur Disney+ depuis août 2022. On ne sait pas encore si on l'apercevra dans d'autres projets du MCU, ce qui est certain toutefois, c'est qu'il n'aura pas encore droit à un film ou une série qui lui sera entièrement dédiée d'ici 2025. Thor et Loki : Le Dieu du Tonnerre a signé son grand retour dans Love and Thunder, sorti au cinéma le 13 juillet 2022, dans lequel il a affronté le Tueur des Dieux, Gorr. Pour l'heure, on ne sait pas non plus si le personnage reviendra dans d'autres projets du MCU. De son côté, son frère Loki brille dans une série du même nom sur Disney+. La saison 2 est attendue pour l'été 2023.

: Le Dieu du Tonnerre a signé son grand retour dans Love and Thunder, sorti au cinéma le 13 juillet 2022, dans lequel il a affronté le Tueur des Dieux, Gorr. Pour l'heure, on ne sait pas non plus si le personnage reviendra dans d'autres projets du MCU. De son côté, son frère Loki brille dans une série du même nom sur Disney+. La saison 2 est attendue pour l'été 2023. Hawkeye : Clint Barton a eu droit à une série dédiée sur Disney+, sortie en 2021, qui lui a permis de faire le deuil de Black Widow, de concilier ses capacités et sa vie de famille et de devenir le mentor de Kate Bishop. Pour l'heure, Clint Barton et son interprète Jeremy Renner ne sont pas annoncés dans un nouveau projet Marvel, contrairement à Kate Bishop, qui fera partie du casting de Thunderbolts le 23 juillet 2024.

Clint Barton a eu droit à une série dédiée sur Disney+, sortie en 2021, qui lui a permis de faire le deuil de Black Widow, de concilier ses capacités et sa vie de famille et de devenir le mentor de Kate Bishop. Pour l'heure, Clint Barton et son interprète Jeremy Renner ne sont pas annoncés dans un nouveau projet Marvel, contrairement à Kate Bishop, qui fera partie du casting de Thunderbolts le 23 juillet 2024. Les Gardiens de la Galaxie : Les Gardiens de la Galaxie ont fait une courte apparition dans Thor : Love and Thunder, le 13 juillet 2022. Ils sont ensuite repartis dans leur exploration spatiale et reviendront prochainement pour un nouveau film, toujours réalisé par James Gunn, dont la date de sortie est pour le moment fixée au 3 mai 2023.

Les Gardiens de la Galaxie ont fait une courte apparition dans Thor : Love and Thunder, le 13 juillet 2022. Ils sont ensuite repartis dans leur exploration spatiale et reviendront prochainement pour un nouveau film, toujours réalisé par James Gunn, dont la date de sortie est pour le moment fixée au 3 mai 2023. Ant-Man et la Guêpe : Scott Lang et Hope van Dyne vont ouvrir la phase 5 du Marvel Cinematic Universe en étant à l'honneur de Ant-Man and the Wasp : Quantumania, dont la sortie au cinéma est prévue pour le 15 février 2023.

: Scott Lang et Hope van Dyne vont ouvrir la phase 5 du Marvel Cinematic Universe en étant à l'honneur de Ant-Man and the Wasp : Quantumania, dont la sortie au cinéma est prévue pour le 15 février 2023. Captain Marvel : Carol Danvers a fait une apparition rapide dans la scène post-générique de Shang-Chi. Mais elle sera de retour au cinéma le 26 juillet 2023 dans le film The Marvels, dans lequel elle fera équipe avec Kamala Khan (Ms. Marvel) et Monica Rambeau.

: Carol Danvers a fait une apparition rapide dans la scène post-générique de Shang-Chi. Mais elle sera de retour au cinéma le 26 juillet 2023 dans le film The Marvels, dans lequel elle fera équipe avec Kamala Khan (Ms. Marvel) et Monica Rambeau. La Sorcière Rouge : Wanda Maximoff s'est faite un nom dans le MCU, d'abord dans la bouleversante série Wandavision sur Disney+, dans laquelle elle doit gérer le deuil de Vision, puis en tant que méchante prête à tout pour retrouver ses enfants dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On ne sait pas encore si l'on retrouvera la puissante sorcière par la suite.

: Wanda Maximoff s'est faite un nom dans le MCU, d'abord dans la bouleversante série Wandavision sur Disney+, dans laquelle elle doit gérer le deuil de Vision, puis en tant que méchante prête à tout pour retrouver ses enfants dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On ne sait pas encore si l'on retrouvera la puissante sorcière par la suite. Spider-Man : Après Avengers : Endgame, Peter Parker a appris à vivre avec la mort d'Iron Man dans Far from Home, avant de voir sa vie totalement bouleversée par No Way Home. Pour l'heure, on ne sait pas si Tom Holland reviendra prochainement sous les traits de l'Homme-araignée ou non.

: Après Avengers : Endgame, Peter Parker a appris à vivre avec la mort d'Iron Man dans Far from Home, avant de voir sa vie totalement bouleversée par No Way Home. Pour l'heure, on ne sait pas si Tom Holland reviendra prochainement sous les traits de l'Homme-araignée ou non. Doctor Strange : Stephen Strange a fait une apparition dans Spider-Man : No Way Home, avant d'affronter Wanda Maximoff et la complexité du Multivers dans Doctor Strange : in the Multiverse of Madness. Le sorcier à la cape rouge reviendra probablement dans d'autres projets de la franchise Marvel, comme le laisse entendre l'une des scènes post-générique de ce dernier épisode.

: Stephen Strange a fait une apparition dans Spider-Man : No Way Home, avant d'affronter Wanda Maximoff et la complexité du Multivers dans Doctor Strange : in the Multiverse of Madness. Le sorcier à la cape rouge reviendra probablement dans d'autres projets de la franchise Marvel, comme le laisse entendre l'une des scènes post-générique de ce dernier épisode. Black Panther : T'Challa devait poursuivre son évolution au sein du MCU après Avengers : Endgame. Mais le décès de son interprète, Chadwick Boseman, le 28 août 2020 des suites d'un cancer, a forcé la franchise à revoir ses plans. Un second épisode de Black Panther, Wakanda Forever, doit sortir d'ici la fin de l'année 2022. On ne sait toutefois pas encore avec certitude quel personnage reprendra le flambeau de la Panthère Noire, bien que des théories laissent entendre que la sœur de T'Challa, Shuri, pourrait désormais porter le costume.

Synopsis - Thanos a réussi à se procurer les six Pierres d'Infinité et à pulvériser la moitié de la population de l'univers en un claquement de doigt. Cinq ans plus tard, Scott Lang réussit à s'échapper de la Dimension subatomique dans laquelle il était coincée et propose aux Avengers encore en vie une solution pour sauver la planète : remonter dans le passé et récupérer les Pierres d'Infinité avant le claquement de doigt de Thanos.

Avatar aura tenu dix années à la tête du box-office mais le roi James Cameron est désormais détrôné. Avengers Endgame a définitivement dépassé le long-métrage du réalisateur de Titanic et Terminator entre autres grands succès au box-office. Avec 2,790 milliards de dollars engrangés partout dans le monde, le film Marvel dépasse Avatar (2009) qui, en son temps, avait rassemblé 2,788 milliards de dollars. Bien sûr, ce record est établi en valeur absolue et ne tient pas compte de l'inflation, sinon le top des recettes serait bien différent. Toujours est-il que Marvel Studios a réussi son pari. Un challenge qui, rappelons-le, n'a plus vraiment de sens puisque les deux licences sont désormais détenues par Disney qui possède à présent les 5 premiers films ayant rapporté le plus de recettes de tous les temps : Avengers 4, Avatar, Titanic, Star Wars 7 et Avengers Infinity War.

Quel super-héros est mort dans Avengers 4 Endgame, final de la saga Marvel et film événement du d'année 2019 ? Attention, si vous lisez les lignes qui suivent, des spoilers vous seront livrés sur le scénario de cet ultime volet des aventures d'Iron man et de ses partenaires. Dans Avengers Endgame, Iron Man trouve en effet la mort en se sacrifiant lors de la bataille finale contre Thanos. Le milliardaire scientifique utilise le gant de l'infini bien trop puissant pour lui et succombe dans les bras de Pepper Potts. Par ailleurs, Avengers Endgame marque aussi les disparitions de héros comme Loki, Heimdall, Thanos, Black Widow et Vision. On notera aussi que Captain America est désormais beaucoup trop âgé pour porter le bouclier mythique aux couleurs de l'Amérique.

La première bande-annonce d'Avengers 4 levait le voile sur un Tony Stark perdu dans l'espace alors que l'oxygène et les vivres viennent à manquer. Peu après la décimation de la moitié de l'univers après la victoire de Thanos dans Avengers Infinity War, les héros survivants que sont Thor, Captain America ou encore Black Widow vont devoir tout faire pour sauver les disparus. Le premier trailer est disponible ci-dessous tandis que la dernière bande-annonce en date est visible en haut de cet article.

A la fin du film Avengers 3, le titan Thanos est victorieux et réussit à remporter la bataille contre les super-héros rassemblés sur Terre. Après avoir réuni les pierres de l'Infini sur son gant, il est désormais tout puissant et même Thor n'arrive pas à l'arrêter. Thanos claque donc des doigts, tuant ainsi la moitié des êtres vivants de l'univers. Parmi eux, bon nombre de super-héros disparaissent en fumée. Black Panther, Spider-Man, Doctor Strange, le soldat de l'hiver, Scarlet Witch ainsi que l'intégralité des Gardiens de la galaxie ont tous péri dans le gigantesque massacre dans lequel s'est lancé Thanos d'un claquement de doigts.

Concernant la scène post-générique du film, on y retrouve Nick Fury et Maria Hill en voiture à New York, alors que Thanos vient d'utiliser le gant de l'Infini. Les deux héros du SHIELD comprennent que la situation est désespérée en découvrant les gens mourir autour d'eux. Nick Fury sort alors un appareil étrange, avant de se volatiliser. Le dernier plan de la scène se fige sur cet appareil semblable à un talkie-walkie, sur lequel apparaît le logo de Captain Marvel. L'héroïne vient donc prêter main forte aux Avengers dans le quatrième opus de leurs aventures.