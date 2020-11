DEADPOOL - Le second film des aventures de Wade Wilson voit l'apparition, durant quelques secondes, de Brad Pitt.

[Mis à jour le 8 novembre 2020 à 20h55] On aperçoit son visage durant quelques secondes dans la deuxième partie de Deadpool 2. Brad Pitt est bel et bien au casting du film d'action, et le public n'est pas prêt d'oublier son apparition. En effet, l'acteur oscarisé incarne le Vanisher, un membre de la X-Force totalement invisible. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le film. On aperçoit son visage (celui de Brad Pitt donc) durant quelques secondes, alors que le super-héros meurt électrocuté. A l'origine, Brad Pitt avait été approché pour jouer Cable, le grand méchant de Deadpool 2. Finalement, l'acteur a dû renoncer au rôle, en raison d'un conflit d'emploi du temps. Cela n'a l'a toutefois pas empêché de faire une apparition clin d'oeil dans le film.

C'est Ryan Reynolds qui a proposé que Brad Pitt rejoigne Deadpool 2 pour ce cameo surprise : "Je lui ai envoyé une lettre pour lui expliquer en quoi ça allait consister, se souvient l'acteur qui incarne le protagoniste de la franchise dans les colonnes de Collider. On voulait gâcher l'apparition de l'une des plus grandes stars du cinéma mondial, à travers un personnage totalement invisible et inutile durant tout le film [...] J'imagine que Brad a trouvé ça drôle, on trouvait tous ça drôle. Il a accepté, et avant qu'on réalise ce qu'il se passait, il est venu pour tourner seulement sept minutes." En échange, Brad Pitt a simplement demandé à recevoir un café en paiement ! Sachez également que Matt Damon fait un cameo en incarnant un redneck. Mais son maquillage est tellement poussé que même des membres de l'équipe du film ne l'avaient pas reconnu sur le tournage !