Solo : A Star Wars Story, premier film dans lequel Harrison Ford n'est pas l'interprète de Han Solo, a connu des difficultés de tournage. Retour sur une gestation compliquée.

[Mis à jour le 20 décembre 2020 à 20h30] Produit par Lucasfilm et Walt Disney Pictures, Solo : A Star Wars Story (2018) raconte la genèse d'Han Solo, déserteur de l'armée impériale devenu contrebandier. Il raconte sa rencontre avec Chewbacca, qui deviendra son célèbre copilote ainsi que ses aventures périlleuses dans les bas-fonds d'un monde criminel. Le tournage a duré environ 8 mois, mais au bout des 4 premiers mois, un évènement de taille est venu compromettre le bon déroulement du tournage. En effet, les deux réalisateurs Phil Lord et Chris Miller qui avaient été engagés pour réaliser ce nouvel opus, ont été renvoyés pour cause de "différents créatifs".

Appelé en renfort, Ron Howard qui a repris le flambeau. Le nouveau réalisateur aurait retourné 70% du film. D'autres problèmes sont survenus, notamment concernant l'acteur principal, Alden Ehrenreich qui interprète Han Solo. Son jeu d'acteur n'a pas convaincu la production qui a engagé un coach artistique afin le diriger. Par ailleurs, elle n'était pas satisfaite non plus du travail du monteur Chris Dickens et a décidé de le remplacer par Pietro Scalia. On ne peut pas dire que le film fut un succès une fois diffusé au grand public. En effet, le film n'a rapporté "que" 400 millions de dollars de recettes, là où le premier spin-off produit par Disney, Rogue One : a Star Wars Story, en avait réalisé plus d'1 milliard. Le film n'a pas vraiment convaincu la presse non plus puisque le film a récolté les avis mitigés. La photographie a notamment été pointée du doigt ainsi que les scènes d'action qui n'étaient pas à la hauteur des espérances.

Qui est Alden Ehrenreich, le nouveau Han Solo ?

Pour beaucoup de spectateurs, Solo a Star Wars Story est l'occasion de rencontrer pour la première fois Alden Ehrenreich sur grand écran. Âgé de 28 ans, ce jeune acteur américain a été remarqué par Steven Spielberg qui l'a fait entrer dans le monde du cinéma. Sa récente carrière lui a déjà permis de travailler pour les plus grands : Francis Ford Coppola dans Tetro, Woody Allen dans Blue Jasmine ou encore les frères Coen dans Ave, César. Il avait également joué dans l'adaptation cinématographique de la saga de romans Sublimes créatures qui n'avait malheureusement pas rencontré le succès.

Synopsis - Han s'échappe de la planète Corellia avec sa partenaire Qi'ra. Voyageant à travers la galaxie, il entre en contact avec un Wookie velu du nom de Chewbacca et un élégant escroc nommé Lando Calrissian. Ce faisant, il deviendra Han Solo, le plus célèbre truand volant dans l'espace à bord du Faucon Millénium.